2華人赴菲律賓遭綁架 菲媒：家屬付贖金仍遇害

2華人赴菲律賓遭綁架撕票。圖為菲律賓國旗。（彭博檔案照）

2024/07/05 22:07

〔中央社〕一位中國公民和一名美籍華人近日在菲律賓遭綁架撕票，根據菲國媒體報導，兩人是中國醫療器材公司的高階主管，他們上個月赴菲談生意卻被綁，即使家屬付了贖金仍遭遇不測。

菲律賓媒體「每日論壇報」（Daily Tribune）和SMNI新聞台今天報導，兩位遇害者分別是蘇州潤邁德醫療科技有限公司的營銷總監，以及湖南城市學院的美籍華人校友。

請繼續往下閱讀...

每日論壇報還引述中國媒體紅星新聞的報導，兩名死者是兩間中國醫療器材公司的高階主管，他們6月20日抵達菲律賓談生意並遭綁架，據稱於24日遇害。

SMNI報導指出，6月24日在菲律賓南甘鄰省（Camarines Sur）的薩涅（Sagnay），發現兩具中國商人的遺體，他們疑似是綁架勒贖案的遇害者。

菲律賓國家警署發言人法哈度（Jean Fajardo）表示，這兩人因洽談商務而在6月20日抵達菲律賓，卻被身分不明的歹徒綁架。

被害人家屬隔天就接獲歹徒索求人民幣500萬元（約新台幣2200萬元）贖金，家屬如數照付後，就跟綁匪失去聯繫。

這起綁架撕票案並非個案，因為近期中國公民在菲律賓被綁可謂層出不窮。今年6月初，4名菲國警察於首都馬尼拉綁架3位中國公民和1名馬來西亞人並勒索贖金，4人因而被捕。

去年10月，有6位中國公民於馬尼拉都會區（Metro Manila）的自宅被綁，其中4人已遇害，另外2人仍下落不明。香港南華早報（South China Morning Post）報導，諸多類似案件都跟非法賭博和電信網路詐騙有關。

中國澎湃新聞今天稍早報導，兩名受害者是受自稱「李娜」的經銷商邀請前往菲律賓談生意，抵達後遭綁架，6月24日被發現遇害。

報導指出，據知情人今天透露，警方透過照片比對，已確定「李娜」和另外至少一名男性涉案，且已鎖定涉案人「李娜」來自「中國台灣」的身分，但此人目前不在菲律賓境內。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法