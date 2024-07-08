東京都知事選舉小池百合子3連任 蓮舫意外排第3

2024/07/08 01:54

〔中央社〕東京都知事選舉昨天投開票，小池百合子大勝第3度當選。原本被視為小池最大勁敵的台裔前參議員蓮舫意外居第3，以黑馬之姿竄出的前廣島縣安藝高田市長石丸伸二奪第2高票。

東京都人口約有1400萬人，東京都知事選舉是日本最大規模的地方首長選舉，這次參選人有56人創新高。7日早晨7時（台灣時間早晨6時）開始投票，晚間8時投票結束後，多家日媒根據出口民調，報導「小池篤定當選」。

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日本放送協會（NHK）報導，這次選舉選民數為1134萬9278人，截至8日凌晨1時30分（台灣時間凌晨零時30分）左右，開票率95%，小池獲得284萬3346票，得票率43.8%，確定3連任。

石丸拿下160萬7815票，得票率24.8%；蓮舫得到123萬3100票，得票率19.0%。

小池在7日晚間8時過後，出面發表勝選感言說：「要守護東京都民的生命與生活，要讓都民免於各種災害，做好首都防衛，這些都刻不容緩，希望能獲得大家的力量，加速改革、讓改革升級，自己會竭盡所能做好第3任。」

石丸於7日晚間8時許出面向支持者表示，這次自己的團隊是盡了力拼選戰，才得以獲得無以計數的選民支持。

被媒體問及今後的政治活動時，石丸回答說，目前尚未決定。被問到是否考慮參加國政選舉，石丸說道：「作為選項，當然會考慮，譬如從眾議院廣島1區、首相岸田文雄的選區出來參選。」

蓮舫7日晚間得知敗選後，被媒體問及今後的政治活動時答說：「我個人還沒想要打下休止符。請再讓我思考一下。」

蓮舫指出，這次選戰真的是獲得很多人溫暖支持，才得以在選戰中講出自己的想法。

被媒體問到敗選原因時，她說：「是我能力不足。我盡力主張要支援孩童、支援年輕人的主張，心想這樣的話，結果就可以促成支援長者，以打造循環型的東京，但選舉結果，我的心意未能傳達，是我能力不足，很抱歉。」

被媒體問及是否參加下屆眾議院選舉時，蓮舫答說：「我的想法未能傳達，究竟我缺少了什麼，請再給我一點時間思考。」（編輯：陳彥鈞）1130708

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