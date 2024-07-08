為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

東京都知事選舉小池百合子3連任 蓮舫意外排第3

2024/07/08 01:54

〔中央社〕東京都知事選舉昨天投開票，小池百合子大勝第3度當選。原本被視為小池最大勁敵的台裔前參議員蓮舫意外居第3，以黑馬之姿竄出的前廣島縣安藝高田市長石丸伸二奪第2高票。

東京都人口約有1400萬人，東京都知事選舉是日本最大規模的地方首長選舉，這次參選人有56人創新高。7日早晨7時（台灣時間早晨6時）開始投票，晚間8時投票結束後，多家日媒根據出口民調，報導「小池篤定當選」。

日本放送協會（NHK）報導，這次選舉選民數為1134萬9278人，截至8日凌晨1時30分（台灣時間凌晨零時30分）左右，開票率95%，小池獲得284萬3346票，得票率43.8%，確定3連任。

石丸拿下160萬7815票，得票率24.8%；蓮舫得到123萬3100票，得票率19.0%。

小池在7日晚間8時過後，出面發表勝選感言說：「要守護東京都民的生命與生活，要讓都民免於各種災害，做好首都防衛，這些都刻不容緩，希望能獲得大家的力量，加速改革、讓改革升級，自己會竭盡所能做好第3任。」

石丸於7日晚間8時許出面向支持者表示，這次自己的團隊是盡了力拼選戰，才得以獲得無以計數的選民支持。

被媒體問及今後的政治活動時，石丸回答說，目前尚未決定。被問到是否考慮參加國政選舉，石丸說道：「作為選項，當然會考慮，譬如從眾議院廣島1區、首相岸田文雄的選區出來參選。」

蓮舫7日晚間得知敗選後，被媒體問及今後的政治活動時答說：「我個人還沒想要打下休止符。請再讓我思考一下。」

蓮舫指出，這次選戰真的是獲得很多人溫暖支持，才得以在選戰中講出自己的想法。

被媒體問到敗選原因時，她說：「是我能力不足。我盡力主張要支援孩童、支援年輕人的主張，心想這樣的話，結果就可以促成支援長者，以打造循環型的東京，但選舉結果，我的心意未能傳達，是我能力不足，很抱歉。」

被媒體問及是否參加下屆眾議院選舉時，蓮舫答說：「我的想法未能傳達，究竟我缺少了什麼，請再給我一點時間思考。」（編輯：陳彥鈞）1130708

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播