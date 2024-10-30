焦慮！美大選倒數7天 美聯社民調：4成極擔心選後暴力

美國民主黨總統候選人賀錦麗（左）、共和黨候選人川普（右）組合圖。（美聯社）

2024/10/30 06:49

首次上稿 10-29 23:27

更新時間 10-30 06:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統大選倒數7天，美聯社28日發表民調顯示，隨著投票日接近，美國選民也對選舉日後的情況深感不安，包括可能發生政治暴力、企圖推翻選舉結果，以及因此對民主造成更廣泛的影響。

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美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）這份民調顯示，4成的登記選民說「極度」或者「非常」擔心選後會有暴力企圖推翻選舉結果；也有類似比率的選民擔心會有以司法訴訟企圖推翻選舉結果。約1/3的選民說，「非常」或「極度」擔心地方或州級選務官員會試圖阻止確認計票結果。

約1/3或低於1/3的受訪選民表示，「不太」或者「根本不」擔心發生任何這類事情。

上屆大選川普敗選後，使用多種方式企圖拒絕接受選舉結果，令人擔心他這次大選若輸給民主黨對手賀錦麗，會再次拒絕認輸。

美聯社這份民調中，將近9成受訪選民說，在每一州都完成計票，司法挑戰也解決後，總統選舉的敗選者就有義務承認敗選，其中包括約8成共和黨選民持這種看法。不過，僅約1/3的選民預期川普敗選後會坦然接受選舉結果認輸。

對於川普敗選是否會認輸，民主、共和兩黨選民看法分歧，約2/3的共和黨選民認為川普會認輸，相比之下，民主黨選民僅1/10這麼認為。至於賀錦麗若敗選是否會認輸，兩黨選民看法並無明顯分歧，8成受訪者、包括大多數的共和黨選民都認為，她會接受敗選結果。

這份調查在10月11到14日訪問1072名成年人，誤差範圍正負4.2個百分點。

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