2華人在菲律賓遭撕票 中媒：一嫌犯來自台灣

菲律賓國警反綁架大隊（AKG）。（圖擷取自澎湃新聞）

2024/07/05 15:58

〔中央社〕一名中國公民及一名美籍華人近日在菲律賓遭綁架。中國媒體澎湃新聞報導，據知情人士透露，警方通過照片比對，已鎖定涉案人，且其中一人來自台灣，目前此人不在菲律賓境內。

中國駐菲律賓大使館2日證實，一名中國公民在菲律賓遭綁架遇害，一同被害的還有一名美籍華人。據中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」指稱，兩人是去菲律賓洽談業務，但「剛下飛機就被綁票了」。

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澎湃新聞今天報導，兩名受害者是受自稱「李娜」的經銷商邀請前往菲律賓談生意，抵達後遭綁架，6月24日被發現遇害。

報導指出，據知情人今天透露，警方通過照片比對，已經確定「李娜」和另外至少一名男性涉案，且已鎖定涉案人「李娜」來自「中國台灣」的身分，但此人目前不在菲律賓境內。

這則報導稱，包含「李娜」在內的涉案人員，警方仍在搜捕中。

報導引述這名知情人表示，此前曾出現過類似的犯罪模式，據了解，「李娜」這個名字牽涉不止一起綁架案。

據報導，澎湃新聞致電菲律賓國警反綁架大隊詢問案情調查進展，對方表示該案仍在調查中，具體訊息不便透露。

報導並指，受害人之一的美籍華人「孫某」的家屬表示，孫某此前在一家跨國醫療公司工作，後來自己創辦醫療公司。

孫某家屬指出，孫某此行是受一名自稱「李娜」的菲律賓經銷商邀請，去菲律賓是為了拓展業務，原計劃停留2天左右。「李娜」曾提供名為Medev醫療公司出具的邀請函，邀請孫某商議產品分銷等事宜。

6月20日，孫某和夏某共同乘坐PR359次航班抵達菲律賓，在當晚6時許發出報平安的訊息，之後便未回覆。隔一天的上午，孫某家屬嘗試撥打電話電話給孫某，但無法接通，微信語音、訊息也沒有人回應。

孫某家屬指出，到6月21日上午，從另一名受害者家夏某屬得知，夏某在向朋友借錢。21日下午4點多，孫某的同事也接到電話，要他籌款人民幣1500萬元（約新台幣6700萬元），轉換成USDT虛擬貨幣轉給指定帳戶。

報導指出，孫某家屬說，被綁兩人的家屬向中、菲警方報案，自己家並未支付贖金。但據新京報報導，當天上午，夏某家屬將價值300萬元人民幣的USDT，分兩次匯入綁匪指定的帳戶。但委託前去交涉的人並未贖回夏某。自此，被害人孫某和夏某再無音訊。

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