中國小粉紅突「越洋奪命連環Call」 瘋狂出征日本排核處理水

福島市一間餐飲業者透露，從昨（6）日開始，餐廳突然接到15通來自中國的電話攻擊，內容皆是針對去年日本排放含氚廢水的事件。（圖擷取自@zonghengjp 社群平台「X」，本報合成）

2024/07/07 16:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內近期面臨嚴重天災，然而中國人民不僅沒關心受災同胞，甚至突然從昨（6）日開始，再次針對日本福島第一核電廠從去年8月底排放含氚廢水的事件，瘋狂打電話到日本民間企業進行攻擊，讓業者不堪其擾。福島市一間餐飲業者就透露，他們一天就接到15通來自中國的電話攻擊，已嚴重影響餐廳生意。

綜合日媒報導，日本政府從去年8月24日開始，啟動福島第一核電廠「含氚廢水」排海作業，讓中國政府藉機炒作國內反日情緒，不僅暫停日本水產進口，甚至放任國民連環撥打越洋電話，騷擾各級政府、學校和企業，造成日人不堪其擾。報導指出，下月就是日本排放含氚廢水1週年，來自中國的惡意騷擾電話，似乎又有死灰復燃的跡象。

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根據福島市一間餐廳業者山本一平表示，去年8月福島第一核電廠開始排放氚廢水後，餐廳就曾多次接到開頭為「+86」，也就是從中國境內撥打來的騷擾電話，頻率大約是每週幾次。但據山本一平指出，從本月6日起，中國騷擾電話不僅選在營業時間打來，甚至單天就接獲15通，嚴重影響其他顧客來電訂餐的權利，導致餐廳生意受到影響。

另據山本一平提供的影片顯示，打來的中國民眾使用中文與蹩腳的日文，以及夾雜2國髒話，不斷在電話另一頭辱罵、叫囂。影片曝光後，引發日本網友熱議，「中國人又開始發神經了」、「又想拿我們日本轉移國內事故？」、「被共產主義洗腦的愚蠢支那人」、「難不成他們的洪災含有輻射？這騷擾好太突然」、「我真的越來越討厭這個國家的人民，明明他們國內環境更不衛生、汙染指數更嚴重」。

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