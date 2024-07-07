為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國小粉紅突「越洋奪命連環Call」 瘋狂出征日本排核處理水

福島市一間餐飲業者透露，從昨（6）日開始，餐廳突然接到15通來自中國的電話攻擊，內容皆是針對去年日本排放含氚廢水的事件。（圖擷取自@zonghengjp 社群平台「X」，本報合成）

福島市一間餐飲業者透露，從昨（6）日開始，餐廳突然接到15通來自中國的電話攻擊，內容皆是針對去年日本排放含氚廢水的事件。（圖擷取自@zonghengjp 社群平台「X」，本報合成）

2024/07/07 16:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內近期面臨嚴重天災，然而中國人民不僅沒關心受災同胞，甚至突然從昨（6）日開始，再次針對日本福島第一核電廠從去年8月底排放含氚廢水的事件，瘋狂打電話到日本民間企業進行攻擊，讓業者不堪其擾。福島市一間餐飲業者就透露，他們一天就接到15通來自中國的電話攻擊，已嚴重影響餐廳生意。

綜合日媒報導，日本政府從去年8月24日開始，啟動福島第一核電廠「含氚廢水」排海作業，讓中國政府藉機炒作國內反日情緒，不僅暫停日本水產進口，甚至放任國民連環撥打越洋電話，騷擾各級政府、學校和企業，造成日人不堪其擾。報導指出，下月就是日本排放含氚廢水1週年，來自中國的惡意騷擾電話，似乎又有死灰復燃的跡象。

根據福島市一間餐廳業者山本一平表示，去年8月福島第一核電廠開始排放氚廢水後，餐廳就曾多次接到開頭為「+86」，也就是從中國境內撥打來的騷擾電話，頻率大約是每週幾次。但據山本一平指出，從本月6日起，中國騷擾電話不僅選在營業時間打來，甚至單天就接獲15通，嚴重影響其他顧客來電訂餐的權利，導致餐廳生意受到影響。

另據山本一平提供的影片顯示，打來的中國民眾使用中文與蹩腳的日文，以及夾雜2國髒話，不斷在電話另一頭辱罵、叫囂。影片曝光後，引發日本網友熱議，「中國人又開始發神經了」、「又想拿我們日本轉移國內事故？」、「被共產主義洗腦的愚蠢支那人」、「難不成他們的洪災含有輻射？這騷擾好太突然」、「我真的越來越討厭這個國家的人民，明明他們國內環境更不衛生、汙染指數更嚴重」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
洞庭湖潰堤第二道防線告急！中國官方先「堵嘴」文件瘋傳
2024/07/07 08:00

洞庭湖潰堤第二道防線告急！中國官方先「堵嘴」文件瘋傳
日排核廢水遭中國人電話攻擊 東京都一星期接3.8萬通……
2023/09/02 12:26

日排核廢水遭中國人電話攻擊 東京都一星期接3.8萬通……

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
中國核廢水含氚量 最高達福島9倍
2024/03/11 05:30

中國核廢水含氚量 最高達福島9倍
64天安門、台灣獨立！ 日本祭出「花式辱華」 反擊中國騷擾電話
2023/09/05 19:11

64天安門、台灣獨立！ 日本祭出「花式辱華」 反擊中國騷擾電話
日駐中國大使館接「40萬通騷擾電話」 官員：通報也沒用
2023/09/20 14:44

日駐中國大使館接「40萬通騷擾電話」 官員：通報也沒用
洞庭湖水漫溢慘狀直擊！ 衛星照曝光潰堤前後對比
2024/07/07 11:29

洞庭湖水漫溢慘狀直擊！ 衛星照曝光潰堤前後對比
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播