台籍女子疑遭友人設局被「7中國男綁架」 菲警方靠手機GPS救人

菲律賓警方指出，去年他們接到一名台灣男子報警，透過手機定位順利救出一名台灣籍王姓女子，她疑似因陷入交友騙局，前往菲律賓馬尼拉赴約時，遭到7名中國籍男子綁架。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

2023/08/22 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓國家首都地區警察局（NCRPO）在昨（21）日透露，去年8月他們破獲一起外國人綁架案，一名台灣籍王姓女子疑似陷入交友騙局，前往菲律賓馬尼拉赴約時，遭到7名中國籍男子綁架，不但被迫轉帳還被性侵。菲律賓警方指出，他們接到一名台灣男子報警，透過手機定位順利救出王女，逮捕其中2名嫌犯。

綜合外媒報導，整起事件是發生在去年8月14日，一名35歲的台灣籍王姓女子（Wang Hui-Xin），因受友人「Axin」邀約，前往菲律賓馬尼拉的馬拉特見面。然而，當王女抵達現場時並未見到Axin，反而遭到7名中國籍男子強行綁架上車，之後她被這群歹徒載到馬拉邦市的Potrero村囚禁。

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菲律賓警方表示，他們於18日從一名拒絕透露身分的台灣男子，獲得了王女被綁架的消息，該名男子還向菲律賓警方透露，他透過王女手機全球定位系統（GPS），找到她被關押的地點，之後菲國警方在20日派遣警力前往當地，不僅成功救出王女，同時也逮捕了34歲的鄭姓嫌犯（Zheng Xi Lin）與36歲的馬姓嫌犯（Ma Pun Xin）。

報導指出，王女在被關押的數日內，遭到非人性的對待，不但在18日遭到主嫌性侵，甚至還被迫多次轉帳總計124萬233美元（約新台幣3910萬4546元）到嫌犯的帳戶中。另外，王女在事後透露，她是私下打電話給台灣男性朋友尋求幫助，讓對方協助她向菲國警方報案。

菲國警方指出，其中2名嫌犯已被警方拘留，目前他們正在對其他嫌犯採取後續行動，該事件則仍在調查中。

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