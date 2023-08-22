權自立性侵還錄光碟販售 網站架設名「大貓」成淫片代號

基隆警方逮捕權姓犯嫌時，權男逃跑時墜樓身亡。（記者吳昇儒攝） 權男家屬轉達不希望權男孩子受到打擾。 （記者鄭淑婷攝）

2023/08/22 05:30

〔記者吳昇儒、余瑞仁、鄭淑婷／綜合報導〕五十三歲男子權自立（現已改名）在警方緝捕時墜樓身亡，他過去所犯下「大貓偷拍案」惡行再被提及；曾於中央研究院擔任約僱助理，卻在二○○一年對多名女子及少女下手，以拍照等名義約出被害人後，下藥性侵，更惡劣的是，他將性侵過程錄下來，燒錄成光碟販售，並在網路上暱稱「大貓」，並找人架設網站「大貓的催眠驚異大奇航」，藉此牟利；權男落網後，其惡行震驚當時社會。

受託照顧3歲幼女 竟猥褻拍下影像

據了解，權男於二○○一年八月中旬受友人之託，照顧年僅三歲幼女，趁女童熟睡對其猥褻並拍下影像，同年八月二十一日至同年十月二十七日止，另透過網路結識多女，誘邀外出到汽車旅館性侵拍攝影片。

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權男將影片燒錄成光碟後，偽造身分申請電子郵件信箱，於雅虎奇摩網站成立「偷窺俱樂部」，張貼販售光碟廣告，另利用購得的人頭帳戶，做為購買光碟者匯款戶頭。

他聘請員工在聊天室表示「大貓（即權男﹚又要拍少女光碟新片」，在各網站刊登廣告售賣色情光碟片，共獲利九萬餘元，而大貓一詞，也因此在網路上散布開來。

權自立被逮後，曾喊無辜，表示自己是冤枉的，一、二審法院均依加重強制性交等罪判處權男無期徒刑，更一審則改判十年徒刑，褫奪公權六年。

在那之後，仍有許多人在網路上打著「大貓光碟」旗號販售，有些是複製轉售，有些則是仿冒其手法進行拍攝，「大貓」一詞成為當時網路特定族群、下藥迷姦少女拍成影片的代名詞。

現年五十三歲的權男十二年前出獄，與妻離婚並改名，目前獨居基隆，平日駕駛九人座車輛，載送旅客自由行。檢警昨相驗時，權男家屬都相當低調不願多談。

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