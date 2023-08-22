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關10年出獄 又涉淫3女童偷拍販售／大貓偷拍案權自立 逃跑墜樓亡

基隆警方逮捕權姓犯嫌時，權男逃跑時墜樓身亡。（記者吳昇儒攝） 權男家屬轉達不希望權男孩子受到打擾。 （記者鄭淑婷攝）

基隆警方逮捕權姓犯嫌時，權男逃跑時墜樓身亡。（記者吳昇儒攝） 權男家屬轉達不希望權男孩子受到打擾。 （記者鄭淑婷攝）

2023/08/22 05:30

〔記者吳昇儒、吳書緯、王錦義／綜合報導〕五十三歲權姓男子因涉及兒少性剝削案件，前日遇警方查緝時，假意上廁所，翻出四樓窗戶想要逃逸，卻不慎墜樓死亡，經查證權男竟是二十二年前犯下震驚社會「大貓偷拍案」中多名少女及女童的加害人權自立，權男被判刑十年出獄後仍不知悔改，持續犯下兒少性剝削案件，最終墜樓身亡。

花蓮縣警察局刑警大隊科技偵查隊八月初查獲一起兒少性剝削案件，在詹姓男子住處電腦中發現有上百部未成年女子猥褻、性交影片，詹男向警方供稱是從色情網站付費下載來的，警方逐一清查影片來源，發現多數是外國影片，但其中二部有穿著北部某國小運動服的女童在旅館與一男子性交，男子用手機拍攝過程。

權男受託照顧未滿12歲3姊妹 趁機下手

警方針對疑似國內受害女童部份循線調查，鎖定獨居基隆的權男，曾上傳猥褻、性侵女童等不堪入目影片到網站上，隨即與基隆警方共同偵辦，並查知權男曾受人請託，照顧三名未滿十二歲的小姊妹，卻趁機對三人猥褻、性侵，還拍成影片上傳到付費網站跟病態「同好」分享。

警方廿日前往桃園開南大學逮捕權男時，他卻藉故要上廁所並回教室拿東西，跑到四樓翻窗逃跑時墜樓身亡，昨由桃園地檢署初步相驗結果為高處墜落，致身體多處骨折、氣血胸並呼吸衰竭而死亡。另，權男涉案部分則由基隆地檢署持續偵辦。

疑另有數名少女受害 比當年行為更惡劣

據指出，權男除犯下基隆未成年三姊妹的案件，另有數名少女受害，且權男對哄騙少女非常有一套，除了請吃餅乾、糖果，還會贈送小禮物，但權男不顧小女孩們身心發展，對信任自己的孩子們痛下毒手，還拍成影片牟利，與當年行為相比有過之而無不及。

開南大學︰權男為參加校外協會講習學員

開南大學指出，校方將教室短期租用給校外協會辦理講習，權男為報名參加講習學員，並非開南大學任何學制學生。

警方目前已查扣權男手機等相關證據，待檢察官相驗同意後，才能進一步釐清權男到底拍攝多少部猥褻、性侵影片，是否還有其他被害少女。

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