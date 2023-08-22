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性暴力聯防四法 犯兒少條例是重罪

基隆警方逮捕權姓犯嫌時，權男逃跑時墜樓身亡。（記者吳昇儒攝）

基隆警方逮捕權姓犯嫌時，權男逃跑時墜樓身亡。（記者吳昇儒攝）

2023/08/22 05:30

兒少性剝削條例增訂性影像移除下架 杜絕散布

〔記者王定傳、吳昇儒／綜合報導〕二十二年前犯下震驚社會的「大貓偷拍案」男主角權自立，出獄後又涉犯兒童及少年性剝削防制條例，在警方查緝時墜樓身亡，法界人士指出，性暴力聯防四法已修正上路，若有引誘拍攝、強迫拍攝兒少性影像行為，恐面臨兒少性剝削條例重罪，籲勿以身試法。

性暴力聯防四法是透過修改「刑法」、「犯罪被害人權益保障法」、「兒少性剝削條例」、「性侵害犯罪防治法」而成，例如刑法增訂「妨害性隱私及不實性影像罪章」，及性侵害犯罪防治法、兒少性剝削條例增訂性影像移除下架等，以聯防機制嚴懲性影像犯罪，完善性別暴力防護網絡，杜絕性影像散布。

其中，若被告有以引誘、協助等方式，使兒少「被拍攝、自行拍攝、製造性影像」等行為，依兒少條例規定，可處三年以上十年以下徒刑，若以強暴脅迫等方式為之，更可處七年以上徒刑；另外，若有散布兒少性影像行為，最高可處七年徒刑，無正當理由持有兒童或少年的性影像，亦可處一年以下徒刑。

律師林俊鋒呼籲，基於保護未成年的身心健康，兒少性剝削條例第卅六條處罰的刑責都非常重，千萬不要因一時好玩或好奇，或趁未成年人智慮未成熟之際，邀約或強迫拍攝性影像、照片，甚至上傳至FB、IG或論壇等；倘若利用拍攝未成年營利賺錢，還要再加重刑度二分之一，切勿以身試法。

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