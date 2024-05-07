獨家》國產署人員竟約洽公女民眾旅館見面 法院認證「脫序不當」

國產署蘇姓男員工竟告知張女投宿旅館位置。（記者蔡宗憲攝）

2024/05/07 00:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春一名張姓女子在2010年間，因土地申購、承租問題，接觸國有財產署南區分署屏東辦事處（簡稱國產署屏東辦事處）蘇姓男承辦人，過程中卻衍生蘇男與其在旅館碰面、送酒等狀況，張女認為因拒絕蘇男求愛造成土地申購無法解決，去年憤而在屏東辦事處拉布條稱「被要求去旅館不從就損害其權益」，遭蘇男控告妨害名譽，法院一方面判決誹謗成立，一方面卻「認證」蘇男「脫序不當」，張女也強調將上訴；國產署屏東辦事處則強調蘇男非土地申購承辦，兩事並不相關。

這起「妨害名譽」案件，張女因散布文字誹謗罪，處拘役30日，如易科罰金，以新台幣一千元折算一日，但案件中，蘇男控告張女在國產署屏東辦事處手舉書寫布條的內容有罪，卻針對現場散發的傳單認定無罪。其中布條內容為「依法買國有土地公文都下來了大嫂也買到了、當事人卻被要求去旅館不從就損害其權益。蘇某某出來面對、國家不能有這樣的公務人員。…」等，而傳單內容則是「被我告性騷擾逼我去旅館的人…我去政風課舉報過他要求我性服務、被我拒絕多次…同時蘇某某一直要我去旅館」。

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引發討論的傳單部分，法官調查後認為，蘇男確實於2010年承辦張女申購國有土地案期間，發生衣衫不整狀態與張女於晚間在旅館碰面，以及贈送高粱酒、無正當事由告知其出差時下榻之旅館等脫序情節。而一般公務員更不會與當事人相約晚間在飯店見面，且因公見面時竟穿著背心內衣及短褲，是蘇男此等誇張行徑，不免使身為異性的張女主觀上產生與性有關之聯想，以及不舒服之心理感受。

更何況，蘇男非因張女案件前往恆春地區出差時，實無告知被告其出差下榻旅館之理由，加上蘇男曾衣衫不整與被告晚間在旅館見面，事後又再度告知張女其出差時下榻之旅館，不無使張女產生被要求去旅館或提供性對價聯想可能。

判決書指出，法院認為張女經多次陳情及訴訟後，明知其無法購得國有土地之原因，與告訴人顯無關連，仍以舉布條方式，指摘、傳述其因拒絕告訴人去旅館之要求，致無法購得國有土地之不實事項，顯具加重誹謗之故意。

但蘇男具公務員身分，且承辦被告申購國有土地案件，事涉國有財產利益分配，依行政程序法不得與被告有公務以外之不當接觸，竟為此等脫序不當行為，有礙於國家機關公務員依法行政之廉潔形象，顯與公共利益有關，已非純屬私人而不得受公評之事。

「目的就是要證明對方當時的不當行為！」張姓女子說，十多年來，因為土地申購問題，每次提及被蘇姓承辦員不當對待，都沒有人願意相信，如今透過法院證明他當年種種醜陋的行為，但對於蘇員目前仍可以在屏東辦事處負責同一區域業務，實在對於公務體系官官相護感到相當失望。

國產署屏東辦事處賴姓技正則解釋，蘇姓承辦人屬約聘僱身分，當年被檢舉後，內部調查便證實他行為不恰當，先將他從外業調往內業，但內部查明並沒有張女聲稱的更深入男女侵害行為，且張女不滿的土地申購承租並非蘇男負責的土地佔用業務，後續便調整回到原來的職位，而蘇男除此案例外，未曾有過其他類似的投訴，近年也即將辦理退休。

張女因為到國產署屏東辦事處拉布條被告妨害名譽。（記者蔡宗憲攝）

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