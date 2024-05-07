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首頁　>　社會

檢抗告成功！ 88會館郭哲敏5千萬元交保撤銷 續羈押禁見5天

法院諭知「88會館」負責人郭哲敏續行羈押禁見至5月11日。（記者王定傳攝）

法院諭知「88會館」負責人郭哲敏續行羈押禁見至5月11日。（記者王定傳攝）

2024/05/07 19:08

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理AE集團董事長、「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站、洗錢及地下匯兌案，裁定郭哲敏5千萬元交保、限制出海出境及施以電子腳鐐科技監控8個月；新北地檢署抗告成功，高等法院昨撤銷原裁定，發回更裁，新北地院合議庭今諭知，由於高院已撤銷郭哲敏的交保裁定，郭哲敏續行羈押禁見至5月11日，郭立即被法警上銬，將押回台北看守所繼續羈押禁見5天，不過由於他的羈押期限也將屆滿，是否延長羈押，合議庭諭知候核辦。

檢警追查，AE集團董事長郭哲敏，在台開發線上賭博遊戲，並協助業者串接第三方支付開通入出金功能，抽成獲利16億5千多萬，還涉營地下匯兌金額高達217億，獲利1億2千多萬。

是否再延長羈押 新北合議庭諭知候核辦

檢方去年11月將全案起訴，移審後，新北地院合議庭於去年11月29日裁定郭及其親信張旭昇2人羈押禁見3個月，2月29日延長羈押禁見兩個月，但合議庭在4月23日裁定2人交保，檢方隨即提起抗告，高院昨發回更裁。

合議庭今詢問檢辯意見後，先諭知2人續行羈押禁見；據了解，2人原裁定羈押要到4月28日才屆滿，但2人在4月23日即交保，還有5天須羈押禁見，而2人的羈押期限將於5月11日屆滿，是否延長羈押禁見，合議庭候核辦。

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