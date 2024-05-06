5/6 威力彩、今彩539頭獎均摃龜

今晚（5月6日）開獎的第113000109期今彩539頭獎、第113000037期威力彩頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/05/06 22:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月6日開獎的第113000109期今彩539頭獎、第113000037期威力彩頭獎均摃龜。

第113000037期威力彩中獎號碼為「第一區：04、13、25、30、31、34。第二區：07」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共29注中獎，每注可得2萬元；伍獎共188注中獎，每注可得4000元；陸獎共1420注中獎，每注可得800元；柒獎共2559注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4012注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9033注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2581注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第113000109期今彩539中獎號碼為「12、28、31、35、39」，頭獎摃龜；貳獎共190注中獎，每注可得2萬元；參獎共6917注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7545注中獎，每注可得50元。

第113000109期39樂合彩中獎號碼為「12、28、31、35、39」，四合共3注中獎，可得21萬2500元；三合共249注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8254注中獎，每注可得1125元。

第113000109期3星彩中獎號碼為「258」，壹獎共178注中獎，每注可得5000元。

第113000109期4星彩中獎號碼為「7256」，壹獎共21注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法