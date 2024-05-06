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轎車撞分隔島翻覆又擦撞賓士、吉普車 受困駕駛獲救送醫

男子駕車撞上中央分隔島後翻覆，擦撞對向車輛。（記者吳昇儒翻攝）

男子駕車撞上中央分隔島後翻覆，擦撞對向車輛。（記者吳昇儒翻攝）

2024/05/06 22:18

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局今日晚間9時許接獲通報指出，有一輛白色轎車撞上萬里隧道往金山方向的中央分隔島後逆向翻覆，與對向的賓士車及吉普車發生擦撞，轎車駕駛受困車內。消防局立刻派員前往搶救，利用工具將55歲的林姓駕駛救出，送往基隆長庚醫院救治，事故原因則待警方進一步調查釐清。

警方初步調查，林男駕車先撞上中央分隔島後車身翻覆，過程中與對向的兩輛車發生碰撞，所幸未造成兩輛車主受傷；但肇事林姓男子則一度受困車內，被救出時無明顯外傷。

新北市消防局出動萬里、金山分隊，共5車11人前往現場救援，救護人員初步檢視，該名患者並無明顯外傷，隨即送往醫院救治。

據悉，林男被救出時並未與救護人員交談，不知是受到驚嚇，或是無法言語，但現場有聞到淡淡的酒味，是否涉及酒駕，仍待進一步調查釐清。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田呼籲，駕駛人應隨時注意車前狀況，千萬不能疲勞駕駛、超速或任意超車，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。提醒民眾目擊車禍時，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援人車迅速到位。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

對向的賓士車及吉普車受到波及。（記者吳昇儒翻攝）

對向的賓士車及吉普車受到波及。（記者吳昇儒翻攝）

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