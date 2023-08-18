佛祖前伸狼爪！怒揭嘉義百年名寺淫棍 被害OL： 專挑未婚女

被害OL出面痛訴遭知名寺廟前常委在廟裡強制猥褻。（記者王善嬿攝）

2023/08/18 20:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉百年名寺江姓前常委被指控，涉嫌以幫女信徒增強運勢、改運等名目，伸狼爪猥褻。一名受害粉領族「小櫻」今天（18日）出面控訴，江男專挑未婚女子下手，地點從供奉佛祖的殿內、寺廟停車場及汽車旅館都有，江男雖已辭去常委，廟方至今都未出面說明，質疑廟方縱容，江男才食髓知味、一再犯案，她已與另4名被害人提告江男、寺廟前主委刑事附帶民事訴訟，全案已交由嘉義地方法院審理，下次開庭將宣判，希望法官加重判刑。

記者致電江男，電話未接通。廟方人員說，5月寺廟管理委員會改選，江男已辭去常委、沒再到廟裡，全案已進入司法程序，配合及尊重司法調查。

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「小櫻」今天投訴說，哥哥罹癌，她聽友人介紹，這間百年廟宇供奉的藥師佛很靈驗，去年元月去參拜，江男熱心招呼詢問，留下她的連絡電話，當晚11點打電話要她再到廟裡。幾天後她再到廟裡，江男將她帶到佛祖前大殿聲稱，「菩薩，我幫你找到義女了」、「你有婦科問題」，光天化日下拉開她的褲子，以手指觸摸、侵入她私處。

「小櫻」後來在臉書社群發現有其他被害人分享遭江男以類似手法強制猥褻，與另4名受害者憤而提告，除了她與另名被害人年約30餘歲，其他3人都是大學生，痛罵江男根本是「神棍」。江男曾想與她們和解，委由律師擺明要1人給10萬元了事，毫無道歉誠意，她與另4名被害人難以接受，最後調解破局。

「小櫻」說，她遭遇此事後，加上哥哥罹癌、剩下不到數月生命，讓她身心煎熬，甚至一度不慎服下1個月的安眠藥，差點出事，將此事曝光，是想讓江男受到應有的法律制裁，避免再有無辜女性受害。

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