中國3男「不會打字」遭緬甸詐騙集團拒收 回國下場悽慘

日前傳出，中國3名男子被抓到偷渡到緬甸，想加入當地的詐騙集團工作，不料卻因「不會打字」而遭集團拒收，事後更被中國警方查獲非法出境，被判刑坐牢與高額罰款。示意圖。（資料照，法新社）

2023/08/15 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕即便各國政府皆有立法宣導「詐騙」為犯罪行為，但仍有不少人受到高薪誘惑，試圖成為詐騙集團的成員，不過這些龍蛇雜處的詐騙集團也並非人人都收。日前傳出，中國3名男子偷渡到緬甸，想加入當地的詐騙集團工作，不料卻因「不會打字」而遭集團拒收，事後更被中國警方查獲非法出境，被判刑坐牢與高額罰款。

綜合中媒報導，中國雲南警方今年2月抓到3名來自貴州、企圖偷渡到緬甸加入當地電信詐諞集團的男子，經過警方調查後發現，這已不是他們首次偷渡。報導指出，被逮的楊男和黃男曾數次偷渡到緬甸；另一名吳男則是在2020年偷渡時，臨時遭詐騙公司「拒收」，因對方認為他不會打字，不適合從事詐騙行業，但他事後並未放棄加入的念頭，2年後再次嘗試偷渡，卻慘遭警方逮捕。

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報導提到，被逮的3人受審結果在近日公布。他們在貴州自治區黔東中級法院受審，並被控違反國境管理法規，行為已構成偷渡國境罪，但考慮到3名被告人犯罪的事實、認罪態度和對社會的危害程度等，分別判刑。黃男被判處拘役5個月、楊某被判處拘役4個月，2人還必須繳交6800元人民幣（約新台幣2.9萬元）罰金；遭「拒收」的吳某則被判有期徒刑6個月，同時要繳交7000元人民幣（約新台幣3萬元）罰金。

新聞一出，引起中國網友熱烈討論，更紛紛嘲諷表示，「侮辱性太強」、「蠢到騙子都無可奈何」、「打字都不會還想學人搞詐騙？」、「詐騙公司也需要提高員工品質」、「原來也不是什麼人都能幹這一行」、「事實證明，不讀書，連工具人都不配」、「如果沒文化，連騙子界也瞧不起你！」、「沒文化救了自己，但一點也不值得同情」、「這年頭腰子不值錢了嗎？還是腰子也要文化」。

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