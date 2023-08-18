詐團AI變臉程式「專詐中國人」 藏身花蓮民宿被查獲30人聲押

花蓮壽豐鄉一家民宿被查獲詐騙機房，還發現房間內有中國公安制服、牆上甚至有公安局的標語裝飾，藉此和中國網友視訊取信對方匯款。（調查局提供）

2023/08/18 21:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉一家民宿被檢警查獲詐騙機房，花蓮檢方持法院搜索票前往民宿搜索，當場逮捕蔡姓被告共30人、查扣大量手機、筆電、愷他命毒品，甚至還有一套中國公安制服，由機房成員穿上後利用AI變臉程式，在線上假冒中國公安取信被害人匯款，被檢方以涉犯加重詐欺取財、組織犯罪條例，今晚向花蓮地院聲請羈押30名被告。

花蓮地檢署指出，該跨境詐騙機房位於花蓮壽豐鄉一家民宿，全案經過檢警多方蒐證，昨天上午由花蓮地檢署檢察官王怡仁指揮法務部調查局高雄市調查處、中部地區機動工作站、東部地區機動工作站、臺中市調查處、花蓮縣調查站、新竹市警察局刑事警察大隊、花蓮縣警察局刑事警察大隊，持法院核發搜索票，前往民宿搜索，當場逮捕蔡姓被告等共30人。

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檢警當場扣押智慧型手機39支、筆記型電腦9部、愷他命毒品229.65公克，還包括一套中國公安制服、帽子、證件等物品。檢方指出，經訊問後得知，該處詐騙機房專門詐騙中國人，透過傳送「涉犯刑事案件」簡訊給中國民眾，讓對方自動回撥電話詢問，再由機房成員穿上中國公安制服、帽子假冒中國公安，以AI變臉特效APP與中國網友視訊，再拿出偽造的「中國人民檢察院公文」，要求對方將款項匯入政府監管帳戶，且該詐騙集團有香港籍人士參與詐騙行為。

檢方認定被告等30人，涉犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之加重詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條等罪，有羈押的原因及必要，今晚7時許向花蓮地方法院聲請羈押禁見被告共30人。

花蓮壽豐鄉一家民宿被查獲詐騙機房，檢警昨大動作搜索，整個民宿大廳都是詐騙成員。（調查局提供）

檢警帶回30名機房成員偵訊，今天晚間向法院聲押。（調查局提供）

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