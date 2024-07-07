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學歷是最弱指標！ 澳洲科技公司招募新人更重經驗和技術

澳洲科技公司在招募新人時已不再過度重視學歷，而是更看重經驗和技術。示意圖。（彭博）

澳洲科技公司在招募新人時已不再過度重視學歷，而是更看重經驗和技術。示意圖。（彭博）

2024/07/07 14:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲》（Nikkei Asia）7日報導，澳洲科技產業在招募新員工時，愈來愈傾向放寬學歷要求，轉而重視經驗和技術，藉此實現員工的多元化。

據報導，Canva公司是1家平面設計軟體開發商，幾年前就不再列出空缺職位的學歷要求。這家獨角獸企業改為從技術的角度評估應徵者，以幫助改善工作場所的多樣性。獨角獸企業是指價值超過10億美元（約327億台幣）的非上市公司。

利用資訊科技解決人力資源問題的Culture Amp公司，除了一些專業職位外，已從其職位條件中刪除學歷要求。該公司人力資源主管安格蘇瓦特（Justin Angsuwat）更直言，學歷是衡量一個人所擁有技術的最弱指標。

物流軟體開發商WiseTech Global也採取類似措施，該公司人力資源主管麥梅納明（Angelina McMenamin）表示，基於技術的招聘方法有助於創建多元化的團隊，以更好地解決問題。

麥梅納明解釋，WiseTech Global正在採取「以人為本的方法」，著重個人及其長期成功的潛力，「我們相信，他們的職業道德、解決問題的風格和學習敏捷性，比過去的頭銜或教育程度更能體現未來的貢獻」。

澳洲統計局報告顯示，截至2023年，15至74歲的澳洲人中，有32％擁有大學或更高學位。根據日本人口普查，截至2020年，日本15歲（含）以上擁有大學或更高學位的比例約20％。

據了解，澳洲企業傳統上非常重視教育背景。科技業組織「澳洲電腦協會」表示，2021年全澳洲97％的IT職位都需要大學或更高學歷，比英國的90％和美國的86％都還高。但科技業日益惡化的勞動力短缺，促使更多公司重新考慮這項策略。

截至2023年5月，澳洲科技業僱用93萬5000名員工，年增8％，預計到2030年將需要130萬人。

此外，在招聘時繼續依賴教育背景也可能擴大該行業的性別差距。女性佔澳洲科技勞動力的26％，明顯低於所有產業的48％。在澳洲，擁有STEM（科學、技術、工程和數學）學位的男性與女性的比例為3:1。

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