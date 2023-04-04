中國人殘殺中國人！女留學生泰國遭撕票 3嫌犯武漢落網
2023/04/04 19:28
〔即時新聞／綜合報導〕1名中國女留學生在泰國遭綁架撕票，犯嫌疑為3名中國男子，據泰媒最新消息，這3名嫌犯已在中國武漢落網，泰國警方並派員赴中國聯合偵查，期望將嫌犯引渡回泰國受審。
綜合媒體報導，中國女留學生Jin Can（音譯）到泰國曼谷進修音樂，然而上月29日，她父親收到Jin Can手腳遭綑綁的照片，綁匪勒索匯50萬人民幣（約新台幣221.3萬元）並要求匯至某中國帳戶。由於事發倉促，父親並未即時匯錢，便失去與綁匪聯繫。
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而校方上月31日向警方通報Jin Can失蹤，後來本月2日於曼谷附近暖武里府（Nonthaburi）某香蕉園的水溝尋獲Jin Can的屍體，同時還有手腳被捆綁跟遭毆打的痕跡。警方進一步追蹤，隨即鎖定3名來自中國河北的嫌疑犯。
據稱，他們於上月初入境泰國，並盯上Jin Can的家世，疑設計「戀愛圈套」於上月28日綁架勒索，並在隔日棄屍，接著上月30日潛逃回國。
近日中國警方通知泰方，3名嫌疑犯已於武漢落網，不過2國沒有簽署引渡條約，因此泰國警方正在跟中方協調，希望將嫌疑犯引渡回泰國審判。而Jin Can屍體已被送去檢驗，相關部門也在收集DNA，結果預計1週後揭曉。