菲國台商遭綁撕票案 4菲警被判無期徒刑

2019-05-29 23:28

〔中央社〕台商Michael Chan 2005年在菲律賓遭綁架，家人雖支付600萬披索（約新台幣362萬元）贖金，仍慘遭撕票。涉案的4名菲律賓警察和一名同夥今天被判處無期徒刑。

根據菲國法律，無期徒刑（reclusion perpetua）最長刑期為40年。

馬尼拉公報（Manila Bulletin）今天報導，馬尼拉都會區奎松市（Quezon）地方法院法官艾柏格斯-薩馬爾（Janette Abergos-Samar）在63頁的判決文中指出，4名警察貝拉尼亞（Allan Berania）、巴耶荷（Candido Vallejo）、塔別克（Joel Tapec）、潘吉里納（Alexander Pangilinan）和民眾加亨尚（Ferdinand Gahusan）被控綁架勒贖及殺人罪名成立。

除了判刑之外，法院判決嫌犯須賠償被害人家屬民事賠償、精神損害、懲罰性損害賠償等共40萬披索。

Michael Chan的家人當時雖已依要求支付歹徒600萬披索贖金，但仍於2005年9月15日被害，他被棄屍在安蒂波羅市（Antipolo）。

涉及此案的另外3名嫌犯仍在逃。被判有罪的4名警察堅稱被害人是因涉及毒品交易而被抓。

報導指出，塔別克據傳信是一個令人聞風喪膽的黑幫的老大。這個黑幫是由現任和被解職的警察組成。

馬尼拉公報今天報導，台商Michael Chan 2005年在菲律賓遭綁架慘遭撕票案，涉案的4名菲律賓警察和1名同夥今天被判處無期徒刑。（圖擷自馬尼拉公報）

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