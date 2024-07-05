中國逾半大學生畢業即失業 教授被迫幫學生找工作

由於中國大學畢業生的失業問題恐演變為社會問題，校方在政治壓力下不得不為找不到工作的學生想辦法。（法新社）

2024/07/05 15:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國之音》（VOA）5日報導，中國今年大學畢業生人數高達1179萬，創下歷史新高，但畢業即失業的情況在全國各地比比皆是。除了地方政府被迫設法增加就業外，連大學校方也承受巨大政治壓力，黨委書記和老師都不得不為找不到工作的畢業生提供幫助。

據報導，中國「智聯招聘」平台近期發布的《2024年大學生就業力調查報告》指出，今年的中國大學畢業生有超過一半工作沒著落。面對嚴峻的就業情勢，中國教育部要求地方教育部門拓展就業崗位，持續舉辦招聘活動，不間斷推送就業崗位訊息，同時鼓勵大學畢業生走入基層、自己創業或參軍入伍。

請繼續往下閱讀...

湖南省一位大學教師受訪表示，疫情後的就業情況一直不好，今年更是非常緊張，學校的大書記和系裡的書記多次親自過問就業，不管是講師還是教授，只要參與指導學生的畢業論文，就要跟進學生的就業，包括不定期和學生透過社交軟體「微信」或電話溝通，定期填寫表格記錄學生找工作的動態。

他無可奈何表示，現在不管多大牌的教授都無法置身事外，「有些教授覺得這不是自己該管的事情，但學生就業狀況與高層的仕途有關係，也直接與招生名額掛鉤，最後與老師的教學成效掛鉤」。

除了傳統的招聘活動外，包括四川大學、西安交通大學、黑龍江大學、華北水利水電大學等多所大專院校，甚至動員校友為母校畢業生尋找出路。

此外，「科學研究助理」是中國官方為了緩解就業壓力而提倡的眾多職缺之一。官方要求大專院校、科研機構吸收暫時未找到工作的大學畢業生從事科研輔助工作，時間一般不超過3年。中國工信部、科技部等8個部門在6月底鼓勵大學、研究所、企業開發科研助理職位招聘大學畢業生，但這個就業思路正遇到愈來愈大的挑戰。

廣東一所省屬大學某二級學院副書記表示：「大學沒辦法和企業比，不少大學今年實際上已停掉科研助理職位，主要是誰出錢的問題很難辦，一般省屬院校根本沒實力拿錢出來為學生發薪。」

儘管挑戰嚴峻，但中國官方不願外界看到大學生就業的即時和真實數據。中國國家統計局6月19日發布5月各年齡層失業率數據，其中全國城鎮非在校16歲至24歲青年失業率為14.2％，其中沒有在校生數據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法