英國史上最短命首相 前英相特拉斯630票落選

英國國會大選4日落幕，計票進入最後階段。在任僅49天的前首相特拉斯（Liz Truss）已確定以630票之差敗給工黨候選人傑米（Terry Jermy）。（路透）

2024/07/05 15:47

〔中央社〕英國國會大選4日落幕，計票進入最後階段。在任僅49天的前首相特拉斯（Liz Truss）已確定以630票之差敗給工黨候選人傑米（Terry Jermy）。

根據西南諾福克郡（South West Norfolk）選區的計票結果，特拉斯取得1萬1217票，對手傑米則贏得1萬1847票。

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特拉斯自2010年起即擔任該選區國會議員，且在2019年曾以高達逾2萬6000票的差距擊敗選區內其他競爭對手。

特拉斯2022年9月接任首相，但同年10月即因激進的減稅方案和財政收支計畫導致英鎊重貶至近40年新低、金融市場混亂，而黯然下台。

她在任僅49天，有英國史上「最短命首相」之稱。第二短命的則是1827年於在任期間過世的甘寧（George Canning），但甘寧擔任首相的天數多達119天。

特拉斯遭英國媒體諷為保鮮度比生菜萵苣還差。此次大選，特拉斯比因為疫情期間「派對門」（Partygate）醜聞而遭逼宮下台的前首相強生（Boris Johnson）更常被提出，用以象徵保守黨14年執政後期的混亂，堪稱票房毒藥。

專精保守黨研究的倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）政治學教授貝爾（Tim Bale）指出，在強生破壞選民對政治的信任後，特拉斯重創保守黨在經濟與財政的聲譽，而經濟與財政向來被視為保守黨強項。

根據目前的開票結果，保守黨有數名高階官員和資深國會議員落選，包括國防大臣夏普斯（Grant Shapps）、司法大臣喬克（Alex Chalk）、教育大臣基根（Gillian Keegan）、下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）。

原本民調預測選情堪憂的保守黨黨魁暨首相蘇納克（Rishi Sunak）、財政大臣韓特（Jeremy Hunt），以及「對中鷹派」色彩鮮明的前黨魁、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）英國共同主席史密斯（Iain Duncan Smith）則成功保住國會席位。

具「友台」形象的保守黨籍國會下議院前外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns），以及主責安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）也成功連任。圖根哈特並被視為新任黨魁熱門人選。

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