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美國38度高溫預報 1.3億人恐受「歷史性熱浪」影響

美國國家氣象局（NWS）6日指出，全美氣溫預期可能達到華氏100度（約攝氏38度），已針對多地發布極端高溫警報，受影響人數高達1.3億。（法新社）

美國國家氣象局（NWS）6日指出，全美氣溫預期可能達到華氏100度（約攝氏38度），已針對多地發布極端高溫警報，受影響人數高達1.3億。（法新社）

2024/07/07 14:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家氣象局（NWS）6日指出，全美氣溫預期可能達到華氏100度（約攝氏38度），並且持續至本週，以針對多地發布極端高溫警報，受影響人數高達1.3億。外媒指出，美國今年酷暑在近期已打破多項紀錄，更引發數十處野火，恐怕讓該國面臨一場「歷史性」的長期熱浪。

綜合外媒報導，NWS發布的高溫警報範圍，以美西地區最多，還有部分美東地區與高海拔地區。根據NWS氣象學家亞舍曼（Jacob Asherman）表示，在美國的西北部地區與東北部部分地區，悶熱高溫與潮濕可能讓氣溫突破華氏100度，「這當然是我們所預測到十分異常的事件，看起來至少將持續到週三（10日）。」

報導指出，位在美西地區的奧勒岡州，5日至少有4座城市出現破紀錄的高溫；內華達州拉斯維加斯則在當日上午10點半，達到攝氏38度，更在6日中午飆至攝氏46度；被稱為地球上最熱的地方之一的加州死亡谷（Death Valley），5日當天最高溫為攝氏53度；亞利桑那州的鳳凰城，則在6日創下攝氏48度高溫。

根據NWS預測，美東地區也將迎來高溫，巴爾的摩等馬里蘭州地區都處於高溫警報狀態，預計可能攀升至攝氏43度。NWS指出，加州東北部與內華達州西部的高溫，直到週末才會降到攝氏38度以下，「即使在山區，也有可能受到重大高溫風險影響。不幸的是，夜間也不會有太多緩解。」

考慮到潛在的歷史性熱浪來襲，目前美國當局呼籲民眾多補充喝水、遠離陽光，並盡可能待在有空調的室內，且無論如何都不該將小孩或寵物，留在無人看管的汽車上。

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