拜登老矣？ 紐時曝白宮內部逼宮聲音漸高

拜登於2027月5日在美國威斯康辛州麥迪遜市謝爾曼中學（Sherman Middle School）的一場競選活動中，發表演講。（路透）

2024/07/07 14:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）近日因健康狀況引發內部討論，部分白宮高層認為他不應再尋求連任。《紐約時報》報導，拜登在最近幾個月中顯現出疲憊和說話遲緩的跡象，一位匿名的白宮高級官員表示，總統可能無法有效地競選並擊敗前總統川普。

據報導，這位高級官員自拜登2020年競選時期便一直與他共事，目睹了拜登的逐漸衰老。他表示，拜登在私人場合、公開場合以及旅行途中均顯得疲憊不堪，講話速度變慢，聲音微弱。該官員為了能繼續在白宮任職，要求匿名發表意見。

請繼續往下閱讀...

除了《紐約時報》，《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）、《福斯新聞》（Fox News）也證實，聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）將與其他民主黨高層召開會議，討論拜登的連任問題。此次會議並不包括全體民主黨核心成員，主要由傑福瑞斯和一些重要的委員會成員參加。儘管拜登在接受《美國廣播公司》（ABC）採訪時強調他將堅持參選，但民主黨內部對其競選能力的擔憂並未因此消除。

此外，拜登在7月4日的獨立紀念日白宮烤肉活動上，對軍人及其家屬發表講話時表示自己「曾經進出過戰場」，這一言論再度引發爭議。拜登從未服役於軍隊，雖然他曾以總司令身份會見過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），但他的言論仍被批評為不妥。

拜登的老長官、前總統歐巴馬的前資深顧問艾克塞羅德（David Axelrod），也對拜登在接受ABC新聞採訪後的表現提出批評，指責他「否認、妄想和挑釁」。艾克塞羅德在美國有線電視新聞網（CNN）的專欄文章中寫道，拜登應該把國家利益放在首位，考慮退出競選，以免因年齡問題影響競選進程。

拜登將在即將到來的北約峰會後舉行一場單獨記者會，這將是他幾個月來首次單獨面對媒體。白宮新聞秘尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，這場記者會將是一次完整的記者會，拜登將回答記者提問。然而，拜登在先前的記者會中因記憶問題和年齡相關的質疑，引發了更多的關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法