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等了83年！美國105歲人瑞 獲史丹佛大學碩士學位

美國105歲人瑞希斯洛普，離開校園83年終於獲頒碩士學位證書。（圖擷自史丹佛大學官網）

美國105歲人瑞希斯洛普，離開校園83年終於獲頒碩士學位證書。（圖擷自史丹佛大學官網）

2024/07/07 13:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國105歲人瑞希斯洛普（Virginia Hislop），1941年受到第二次世界大戰影響，不得不中斷即將取得的史丹佛大學教育碩士學歷，過了83年後終於重返校園獲頒學位證書，成為一段佳話。

《福斯新聞》報導，希斯洛普於1936年進入史丹佛大學就讀，1940年獲得教育學士學位，並且繼續留下來攻讀碩士。到了1941年，她已經修完學分所需的課程，只剩下畢業論文而已，但她的男友於同年被軍方徵召入伍，因此希斯洛普決定放棄學業和男友結婚。

二戰結束後，希斯洛普和丈夫定居在華盛頓州，從此展開長達80多年的教育生涯，她並不是在第一線教書，而是進入教委會和校董會改善教育政策，並為多間學校募集資金。

希斯洛普的女婿，日前聯絡史丹佛大學教育研究院院長施瓦茨（Daniel Schwartz），詢問是否可以為希斯洛普頒發榮譽學位，但當施瓦茨找出這名人瑞1941年的成績單時，發現她當年所修的課程和現在對比之下，已經滿足取得碩士學位的要求。

因此，施瓦茨決定在2024教育研究院畢業典禮上，親手為希斯洛普頒發碩士學位證書，施瓦茨直指希斯洛普相當堅強且頭腦仍然保持敏銳，同時驚嘆她看起來比實際年齡年輕不少，而希斯洛普的孩子、孫子和曾孫也一同前來觀禮，成為眾人心中美好的回憶。

史丹佛大學教育研究院院長，親自頒發學位證書給希斯洛普。（圖擷自史丹佛大學官網）

史丹佛大學教育研究院院長，親自頒發學位證書給希斯洛普。（圖擷自史丹佛大學官網）

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