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日本遭遇熱浪來襲！靜岡市測出40度創歷史紀錄

日本靜岡縣靜岡市7日測出攝氏40度的高溫，創下當地自1940年開始統計以來的最高紀錄。（歐新社）

日本靜岡縣靜岡市7日測出攝氏40度的高溫，創下當地自1940年開始統計以來的最高紀錄。（歐新社）

2024/07/07 14:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本各地天氣異常炎熱，靜岡縣靜岡市在今天（7日）下午1時18分許，測出攝氏40度的高溫，創下當地自1940年開始統計以來的最高紀錄，同時也是日本今年首次出現40度氣溫。

《NHK》報導，日本氣象廳表示，日本東西部多個地區遭太平洋高壓籠罩，導致氣溫持續上升，下午2時許各地高溫包括群馬縣下田町39.8度；福島縣浪江町、山梨縣大月市、靜岡縣濱松市38.8度；兵庫縣豐岡市38.2度；京都府舞鶴市38.1度。

日本氣象廳和環境省，已向關東至沖繩等26個都道府縣發布中暑警報，分別為東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、茨城縣、群馬縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、福井縣、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣、廣島縣、島根縣、鳥取縣、愛媛縣、高知縣、山口縣、福岡縣、大分縣、長崎縣、熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣、沖繩縣。

日本環境省表示，在氣溫31度以上的地區，建議民眾不要在戶外或無空調的室內進行運動，若非必要或緊急事務最好避免外出，在室內時儘量使用冷氣。另外，老人和小孩特別容易中暑，家人可隨即注意情況。

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