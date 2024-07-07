深海驚奇！藍鯨媽媽哺乳畫面 首度公諸於世

藍鯨媽媽哺乳的畫面首度公諸於世。（圖擷取自YouTube影片）

2024/07/07 15:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學媒體《IFLScience》報導，澳洲國立大學 （ANU） 的研究團隊，近日在東南亞東帝汶 （Timor-Leste） 沿岸海域，首次捕捉到藍鯨媽媽在哺乳幼鯨的珍貴畫面。這項發現為我們提供了一窺地球上最大動物的私密生活，也讓我們對藍鯨的遷徙和繁殖行為有了更深入的了解。

據報導，這段珍貴的影片，記錄了藍鯨媽媽和幼鯨在每年往返澳洲南部和印尼東部班達海 （Banda Sea） 之間，長達5000公里 的遷徙旅程中，母子情深的溫馨時刻。影片中，幼鯨依偎在母親身旁，吸吮著母乳，畫面動人。

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澳洲國立大學副教授艾迪凡 （Karen Edyvane） 表示：「東帝汶深邃的近岸水域，特別是翁拜-韋塔爾海峽 （Ombai-Wetar Strait） ，是世界上最容易接近且最適合進行藍鯨研究的地點之一。」她補充說道：「從剛出生的幼鯨和哺乳的母親，到熱戀中的成年鯨，東帝汶水域確實為藍鯨科學家提供了前所未有的機會，讓我們得以一窺這個世界上最大但最難以捉摸的動物之一的私生活。」

這片海域被稱為鯨豚熱點，經常出現藍鯨、喙鯨 （Beaked whale）、短鰭領航鯨 （Short-finned pilot whale）、瓜頭鯨 （Melon-headed whale）和6種海豚。這裡也擁有豐富的鯊魚和海龜資源，深海水道更是連接太平洋和印度洋的重要遷徙通道。

澳洲南極洲局 （Australian Antarctic Division） 研究員貝爾 （Elanor Bell） 博士指出，這項發現證實了東帝汶水域不僅是藍鯨重要的覓食區域，也是牠們繁殖的關鍵區域。她表示：「直到現在，藍鯨的繁殖時間、地點和方式都還是個謎。」

藍鯨身長可達33公尺，是地球上曾經存在過的最大動物。牠們也是地球上最重的動物，體重可達270公噸。據估計，幾個世紀前，海洋中有超過35萬隻藍鯨，但19世紀和20世紀初的密集捕鯨活動，讓牠們的數量急劇減少。如今，只有不到2.5萬隻藍鯨存活。

儘管藍鯨仍然被列為瀕危物種，但有證據表明，藍鯨正在強勢復甦，其全球種群正在增加。這次珍貴的影片，不僅讓我們見證了藍鯨的繁衍生息，也讓我們對保護這些海洋巨獸更加充滿信心。

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