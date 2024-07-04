個資全一樣！疑中國間諜假冒身分當上菲市長 消失的本尊照片曝光

被懷疑是中國間諜的菲國丹轆省自治市班班市長Alice Guo（左），近日又爆出冒用他人身分，不只名字一樣，連出生年月日、出生地也相同，被假冒身分的本尊（右）照片也曝光。（圖翻攝自Philippine Star臉書）

2024/07/04 19:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中菲關係近年因南海問題關係緊張，而今菲律賓政壇更疑似遭中國滲透。菲國丹轆省（Tarlac）自治市班班（Bamban）2022年當選的市長郭華萍（Alice Guo），近來捲入中國境外詐騙疑雲，因其身分神秘，被菲國會懷疑是中共間諜。近日又爆出郭華萍假冒身分參選，事實上丹轆省真的有「Alice Guo」這個人，本尊的照片還曝光，但目前下落不明，引發熱議。

Alice Guo於2021年突然橫空出世參選班班市長，這在地方官員大多出自政治世家的菲律賓顯得相當不尋常，其身分一度成為菲國社會討論話題，過去總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也說過政壇沒有人認識這個人，大家都想知道她來自哪裡。

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去年Alice Guo捲入中國境外詐騙案，致使其身分再次遭受質疑。她前往參議院出席聽證會時，宣稱其出生證明是到了17歲才去登記，還說無法仔細回答家族史和成長經歷等問題，詭異回應讓外界加深懷疑。

隨著國家調查局（NBI）介入調查，發現Alice Guo的指紋與約莫13歲時使用中國護照進入菲國的女子「郭華萍」（Guo Hua Ping）指紋相符，且其出生證明其實是用假資料申請取得，消息一出震驚菲國社會。菲國參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）直言，目前這位已被停職的市長就是個「假菲律賓人」，是個不折不扣的中國公民，偽裝成菲國公民協助犯罪活動。

據菲媒《菲律賓之星》（Philippine Star）報導，洪迪薇上週三（6/26）在參議院聽證會上透露，發現有另一名女性和Alice Guo同名同性，且出生年月日也相同。她還曝光了本尊照片和郭華萍的相關個資對比，可以看到郭華萍以「Alice Guo」這個名字登錄資料，1986年7月12日出生在丹轆省，中間名為「Leal」，完全冒充本尊身分。

資料顯示居住地在馬尼拉（Manila）奎松市（Quezon）的本尊，目前下落不明，似乎已從人間蒸發，當局懸賞5萬披索（約新台幣2.7萬元），希望有民眾可以提供本尊的更多線索。

另外，菲國參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）援引NBI調查結果指出，Alice Guo有個兄弟Wesley Leal Guo，也被證實是中國公民「郭祥典」（Guo Xiang Dian），他持有一本2025年到期的中國護照，自2003年以來就交替使用中國和菲國的護照出入境。

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