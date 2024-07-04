開第一槍！民主黨德州眾議員籲拜登退選

美國總統拜登在電視辯論中表現欠佳，他將此歸咎於6月初兩趟歐洲訪問行程造成的時差，「在辯論前，穿越約100個時區」，「我沒有聽進幕僚的建議，回來後差點在辯論台上睡著」。（路透檔案照）

2024/07/04 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登在首場總統辯論失利後，因年齡和執政能力飽受質疑，民主黨內要求他退選的壓力節節升高。德州民主黨聯邦眾議員杜蓋特二日首先公開表態，呼籲拜登效法前總統詹森宣布退選。美國有線電視新聞網（CNN）報導，許多民主黨官員及金主認為，拜登應該退選，甚至有人主張他必須在本週內宣布。

杜蓋特聲明表示：「我決定公開表達這些強烈保留意見，並非輕率之舉，這也絲毫不減損我對拜登總統諸多成就的尊重。」他讚揚拜登「不像川普，始終將國家置於個人之上」，「希望他能做出退出選舉的痛苦而艱難的決定」。

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緬因州民主黨眾議員戈登和華盛頓州民主黨眾議員佩雷斯，隨後也公開表達對拜登選情的擔憂，認為他在辯論中的表現已讓選民失去信心。黨內大老、前眾議院議長裴洛西二日受訪時，也重申相信拜登適任，但也首度公開表示，選民質疑拜登是合理的，拜登應向選民證明自己有能力競選連任。

路透：傳25名民主黨眾議員喊換拜

路透報導，眾院民主黨幕僚聲稱，如果拜登在未來幾天仍未見起色，已有廿五名民主黨眾議員準備呼籲拜登放棄競選連任，尤其是在激烈選區的溫和派民主黨人，受到選區選民嚴重質疑後尤為擔憂，有幕僚直言，「看起來大壩已經潰堤」。

匿名民主黨眾議員向CNN透露，目前已有「一群數量龐大且不斷增加的眾議院民主黨人」，對拜登繼續參選表示擔憂。CNN採訪廿多名現任和前任民主黨官員、金主和拜登長期盟友，許多受訪者認為，拜登應該退出競選，甚至應該在本週宣布這一決定。

拜登民調創低 民主黨內部備忘錄流出

為安撫黨內對其選情的焦慮，拜登安排一系列行程，包括三日與民主黨籍州長和國會議員會面、前往兩個搖擺州，以及在辯論後首次接受電視專訪等，顯示拜登陣營似乎無意改變競選計畫。

彭博報導，新聞網站「Puck」二日披露的一份支持拜登的主要民主黨超級政治行動委員會（Super PAC）外流備忘錄顯示，拜登的支持率在辯論後直線下跌，創下近三年來「單週最大跌幅」，但未提供具體民調數據。CNN民調也顯示，拜登支持率跌至卅六％，創下空前新低。

美最新民調 拜登川普仍是五五拉鋸

不過，路透／易普索（Reuters/Ipsos）二日最新民調，若大選仍是拜登川普對決，兩人支持率各為四成，仍呈現五五拉鋸，拜登支持度並未在辯論會後明顯下降，卻有三分之一民主黨人認為，拜登應該結束競選連任。一旦「換拜」，其他民主黨人選也未必能夠擊敗川普，唯一有贏面的人選是前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬，以五十％支持度大幅領先川普的卅九％，但蜜雪兒多次表示不打算參選總統。

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