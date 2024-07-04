北京長臂管轄踢鐵板》法總統府下令驅逐中國國安部2間諜

由於中國駐法國大使館人員企圖將中國異議人士強迫遣送回國，法國總統府直接下令，將中國國家安全部在中國駐法大使館的負責人與其副手驅逐出境。圖為抗議人士在中國駐法大使館前，聲援香港蘋果日報。（法新社檔案照）

2024/07/04 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕由於中國駐法國大使館人員企圖控制在法國的中國異議人士，強迫遣送回國，引發法國政府不滿。法國外交部證實，法國總統府「愛麗榭宮」（Élysée Palace）直接下令，將中國國家安全部在中國駐法大使館的負責人與其副手驅逐出境，對北京「長臂管轄」的作為殺雞儆猴。

涉強行遣送中國異議人士 引發法警介入

綜合中央社等報導，此事源自於中國國安部駐法人員企圖將廿六歲的中國異議人士凌華湛，強制遣送回國。凌華湛在巴黎期間曾多次被不明人士跟蹤、毆打和羞辱。他在三月廿二日接到中國大使館電話，要他到巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers）某中國餐館樓下談話，但他到場後直接被中國官員帶到戴高樂國際機場，準備強行遣送中國。

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法國世界報（Le Monde）披露，凌華湛的手機與身分證件，都被中國在法國的「地下警察局」拿走，中國使館還派人「陪同」登機。凌在登機前一刻決定逃脫，中國使館人員憤怒追趕，導致機場「國家邊界警察署」（DNPAF）介入。

稱驅逐行動「彼此同意」 法外長拒發言

據稱該名國安部駐法負責人身分比照外交人員，擁有公務護照與外交豁免權，其副手也享有相同保護。法方原本希望此事保密，以免傷害北京的「玻璃心」，法國外交部長塞儒內也拒絕對此公開發言。針對兩人的驅逐行動是以「彼此同意」程序進行，而非更為正式的「不受歡迎人物」身分，「法國試圖以不說破的方式展現力量」。

凌華湛過去參與抗議中共暴政活動，上傳批判中國國家主席習近平與毛澤東，並聲援台灣、香港與維吾爾的影片與評論，因此被中國盯上。法國國內情報總局（DGSI）表示，凌華湛如今仍是「中國情報機關施壓的對象」，經常接到弟弟與姑姑的電話。兩人在中國當局威脅下，要求凌華湛停止活動。

儘管如此，法國政府仍因習近平五月初訪問法國，將對兩名秘密情報人員驅逐出境的命令延後，以免破壞訪問氣氛。但在五月八日習近平離法隔天，巴黎第十八區警方接獲報案，指稱二○二○年十月抵達法國生活、曾被關押在新疆再教育營的哈薩克籍維吾爾族女性古力巴哈（Gulbahar Jalilova），面臨綁架威脅。警方抵達時，發現古力巴哈家樓下聚集多達約十名黑衣男子，並辨識出這些中國特務行動小組的車輛。警方搜查後發現，一名疑似重要官員身上帶有公務護照，顯示此人與中國大使館有關。

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