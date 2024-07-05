輸到脫褲 英國保守黨將爆內部領導權大戰

英國首相蘇納克5日在首相官邸唐寧街10號前宣布請辭保守黨黨魁。保守黨在4日大選慘敗失去執政權。（彭博社）

2024/07/05 19:55

〔編譯張沛元／綜合報導〕早在4日大選慘敗前，英國保守黨國會議員已相互指責與爭奪黨內領導權，如今更將面臨民意代表、基層黨員與金主之間的路線之爭：是該更向右靠攏，還是該回歸中間派。

英相兼保守黨黨魁蘇納克5日請辭，而根據多名政治人物、保守黨黨員與策士透露，蘇納克下台恐後將引發保守黨內各建置派之間的內鬥，外加爭奪發言權的右翼媒體、金主、智庫與大砲黨員。

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而此內鬥結果將有助於決定，創立近200年、單獨或聯合執政約100年的保守黨，能否從驚天慘敗中振衰起敝。該黨1名資深前國會議員預測，隨著該黨尋找新方向與著手規劃重返執政之路，黨內將出現「血洗大屠殺」。

這名不願具名的保守黨人直言，保守黨將經歷某種精神崩潰，而且會持續一段時間，「然後（保守黨）就必須找到前進之路。」

消息人士指出，預料有多名國會議員將爭取擔任保守黨黨魁，其中右派勢力可能會推舉在移民政策上採取強硬立場的2名前內政大臣，巴特爾（Priti Patel）與布瑞弗曼（Suella Braverman），以及貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）。

此外，被批不夠右的前移民事務大臣詹里克（Robert Jenrick），也一直努力爭取支持。

至於中間派也正積極為爭奪領導權備戰，人選包括蘇納克內閣的內政大臣柯維立（James Cleverly），以及安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）。曾角逐黨魁的下議院保守黨領袖摩丹特（Penny Mordaunt）也有意再戰，但她在4日的大選中連任失敗。

資深政治顧問博廷（Peter Botting）把這次工黨中斷保守黨14年執政，與1997年時保守黨敗給工黨痛失18年政權後被迫重建，相提並論，直言保守黨的未來，取決於重建該黨所需的能量、思想與資金的源頭，「當或者倘若保守黨決定支持、而非反對某觀點與某人時，我們就會知道該黨是否還有未來。」

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