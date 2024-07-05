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匈牙利總理訪俄會普廷 遭歐盟人士抨擊

匈牙利總理奧班（左）今日與俄羅斯總統普廷（右）會面。（路透）

匈牙利總理奧班（左）今日與俄羅斯總統普廷（右）會面。（路透）

2024/07/05 20:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今（5日）訪問俄羅斯首都莫斯科（Moscow），與俄國總統普廷（Vladimir Putin）會談。雖然奧班標榜他這趟旅程是「和平之旅」，但仍遭到歐盟人士與部分歐洲國家領導人的抨擊。

《法新社》報導，數天之前才訪問過烏克蘭首都基輔（Kyiv）的奧班，今日在X平台（前身為推特）PO文稱：「和平任務持續進行。第二站：莫斯科。」文章附圖則是一張他抵達莫斯科的照片。

奧班週五接受匈牙利國家電台訪問時堅稱，若缺乏對話就不可能達成和平，「如果我們就只是坐在布魯塞爾，那我們就無法與和平拉近距離。必須採取行動。」

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則說，他「難以置信」奧班居然會訪問俄國，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）也表示，這是「令人不安的消息」。

另外，由於匈牙利自本月1日起擔任歐盟輪值主席國，因此歐盟外交政策負責人博雷爾（osep Borrell）也特地澄清，奧班的訪俄之旅並沒有得到歐盟理事會的授權，「匈牙利總理不以任何形式代表歐盟。」

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也在X平台發文批評奧班：「綏靖無法阻止普廷。只有團結與決心，才能為烏克蘭的全面、公正以及持久和平鋪平道路。」

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