若中國有心促和平 芬蘭總統：習近平一通電話即可阻止普廷

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb，見圖）3日受訪直言，俄對中依賴甚深，若真有心促進和平，習近平一通電話即可阻止普廷、解決危機。（彭博）

2024/07/03 15:24

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏衝突逾2年，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）3日受訪時直言，俄國目前對中國依賴甚深，如果中國是真心希望各國關係和諧，只要習近平一通電話就可以阻止普廷、解決危機。

俄羅斯全面侵略烏克蘭已超過2年，芬蘭新任總統、前總理史塔布（Alexander Stubb）今（3）日接受《彭博》電視訪問時，直言俄羅斯對中依賴自開戰以來漸深，若中國真的有心促進國際和諧，只要習近平一通電話，就可中止這場危機。

請繼續往下閱讀...

史塔布表示，俄烏衝突已近兩年半，中國從坐山觀望採取中立態度，轉變為透過經濟、能源，甚至以軍民兩用設備間接支援俄羅斯。

史塔布認為，俄羅斯目前極度依賴中國，因此只要習近平一通電話，就可以解決這場危機，只要習近平向普廷開口「是時候和談了」，俄羅斯就會被迫執行，沒有其他選項。

被問及「這通電話的可能性有多高？」，史塔布則直截了當表示不知道，但他呼籲中國必須採取行動，如果中國真心誠懇地希望和平以及國際關係和諧，就不能允許俄羅斯繼續發動帝國殖民主義式的侵略戰爭。

史塔布強調，中國應一同保護包括主權及領土完整的國際規則，這才是正確的事情，也有可能透過居中協調止戰讓世界各國刮目相看。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法