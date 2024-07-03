普廷出席上海合作組織峰會 將與習近平舉行會談

俄羅斯總統普廷已於3日抵達哈薩克，參加上海合作組織峰會，預計將與中國國家主席習近平舉行會談。圖為兩人今年5月在北京會面。（美聯社資料照）

2024/07/03 14:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕克里姆林宮證實，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）已於3日抵達哈薩克，參加上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization，SCO）峰會，並預計與各國領袖展開一連串雙邊會談，包括中國國家主席習近平和土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）。

據《路透》報導，上海合作組織2001年6月在中國上海宣布成立，是橫跨歐亞的政治、經濟及安全合作組織，其前身是1996年建立的「上海五國」對話機制。該組織將於本月3日至4日在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）召開第24屆領袖會議。

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克里姆林宮發出聲明表示，「上海合作組織成員國領袖將討論深化該組織內部多方面合作、改進組織活動現狀和前景等議題。」

峰會預計由俄羅斯和中國主導，亞塞拜然、白俄羅斯、印度、伊朗、哈薩克、卡達、吉爾吉斯、蒙古、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、塔吉克、土庫曼、土耳其和烏茲別克等國的領袖或代表，預計也將出席。

俄羅斯方面2日提及，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也將出席這場峰會；且普廷將展開一連串雙邊會談，包括與習近平、艾多根等人會面。

印度外交部2日宣布，外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）將帶領印度代表團與會，意味印度總理莫迪（Narendra Modi）將不會與習近平實體會面。

在去年舉行的視訊峰會中，該組織曾發表措辭強硬聲明，批評「某些國家或國際組織單方面無限制地擴張全球飛彈防禦系統」造成了負面影響，但沒有直接點名北約擴張或西方軍援烏克蘭。

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