暴雨轟印度東北部 阿薩姆邦至少38死

〔即時新聞/綜合報導〕印度東北部近期連日暴雨,各地洪災、山崩消息頻傳,阿薩姆邦(Assam)死亡人數達到38人;昨(2)日印度空軍出動直升機,救援13名被困在阿薩姆邦一座小島上長達4日的漁民。

據美聯社報導,印度阿薩姆邦近日因豪雨不斷,加上布拉馬普特拉河(上游為中國的雅魯藏布江)流經,水流強勁且難以預測,13位漁民受困於該河流域內的小島上。昨(2)日印度空軍出動直升機,成功救出他們。

與此同時,阿薩姆邦卡齊蘭加國家公園的動物們也正往高處躲避洪水。對此阿薩姆邦首席部長薩爾瑪(Himanta Biswa Sarma)表示,國家公園將監視牠們的動向,以確保動物們的安全。

印度東北部其他地區的災情也十分嚴重,阿魯那恰爾邦(Arunachal Pradesh)昌郎區一所學校直接被洪水淹沒,陸軍緊急救出70名學生及教師;錫金邦(Sikkim)、曼尼普爾邦(Manipur)與梅加拉亞邦(Meghalaya)洪水肆虐,沖垮多條道路與橋梁。

#IAF rescued 13 marooned survivors from a small island in the flooded Brahmaputra, north of Dibrugarh in Assam.



On 02 Jul 24, after a sunrise takeoff, a Mi-17 IV helicopter from AFS Mohanbari flew in challenging weather conditions and undertook rescue ops from a marshy piece of… pic.twitter.com/hhr2PJheg8