暴雨轟印度東北部 阿薩姆邦至少38死

印度東北部阿薩姆邦進入季風期，各地洪災頻傳。（美聯社）

2024/07/03 15:02

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度東北部近期連日暴雨，各地洪災、山崩消息頻傳，阿薩姆邦（Assam）死亡人數達到38人；昨（2）日印度空軍出動直升機，救援13名被困在阿薩姆邦一座小島上長達4日的漁民。

據美聯社報導，印度阿薩姆邦近日因豪雨不斷，加上布拉馬普特拉河（上游為中國的雅魯藏布江）流經，水流強勁且難以預測，13位漁民受困於該河流域內的小島上。昨（2）日印度空軍出動直升機，成功救出他們。

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與此同時，阿薩姆邦卡齊蘭加國家公園的動物們也正往高處躲避洪水。對此阿薩姆邦首席部長薩爾瑪（Himanta Biswa Sarma）表示，國家公園將監視牠們的動向，以確保動物們的安全。

印度東北部其他地區的災情也十分嚴重，阿魯那恰爾邦（Arunachal Pradesh）昌郎區一所學校直接被洪水淹沒，陸軍緊急救出70名學生及教師；錫金邦（Sikkim）、曼尼普爾邦（Manipur）與梅加拉亞邦（Meghalaya）洪水肆虐，沖垮多條道路與橋梁。

#IAF rescued 13 marooned survivors from a small island in the flooded Brahmaputra, north of Dibrugarh in Assam.



On 02 Jul 24, after a sunrise takeoff, a Mi-17 IV helicopter from AFS Mohanbari flew in challenging weather conditions and undertook rescue ops from a marshy piece of… pic.twitter.com/hhr2PJheg8 — Indian Air Force （@IAF_MCC） July 2, 2024

阿薩姆邦洪水、山崩災情不斷，當地村民帶著牛隻涉水前行。（美聯社）

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