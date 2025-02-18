停賣1年半！遊日必備「不記名西瓜卡」 3月重啟販售

JR東日本今（18）日宣布，3月15日起，「Suica卡」可用範圍將擴大至長野縣篠之井線、信越本線及大糸線。（彭博）

2025/02/18 20:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被視為日本旅遊必備的Suica（俗稱西瓜卡）因晶片短缺問題，2023年8月起停售，2024年9月先是恢復販售「記名式Suica」，時隔半年，JR東日本今對外公布，3月1日將重啟販售「不記名Suica」和「PASMO」。

Suica（西瓜卡）是到日本旅遊必備的交通卡之一，可以在搭承鐵道、地鐵、巴士、單軌電車等日本交通工具中使用，可使用地區包括JR東日本的首都圈、仙台和新潟地區路線、埼玉新都市交通、仙台機場鐵道等地。除了在交通上使用外，也包含了電子錢包功能。但因疫情影響造成晶片短缺，一度停售，直到去年9月才又恢復「記名式Suica」的販售。

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JR東日本今表示，公司目前卡片採購計劃已經敲定，且預計能夠繼續供應卡片。因此，不記名Suica及PASMO交通卡，確定將在今年3月1日重啟販售，價格從1000日圓到10000日圓不等（約台幣215-2150元）。

除了無記名西瓜卡回歸外，JR東日本也宣布，自3月15日起，「Suica」的可用範圍將擴大至長野縣篠之井線、信越本線及大糸線，在交通上有更多的可到區域。

另外，JR東日本也將在3月6日推出手機應用程式「Welcome Suica Mobile」，讓外國旅客遊日可以更方便。

JR東日本對外公布，不記名Suica和PASMO將在2025年3月1日全面恢復銷售。（圖擷取自JR東日本官網）

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