為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    停賣1年半！遊日必備「不記名西瓜卡」 3月重啟販售

    JR東日本今（18）日宣布，3月15日起，「Suica卡」可用範圍將擴大至長野縣篠之井線、信越本線及大糸線。（彭博）

    JR東日本今（18）日宣布，3月15日起，「Suica卡」可用範圍將擴大至長野縣篠之井線、信越本線及大糸線。（彭博）

    2025/02/18 20:55

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕被視為日本旅遊必備的Suica（俗稱西瓜卡）因晶片短缺問題，2023年8月起停售，2024年9月先是恢復販售「記名式Suica」，時隔半年，JR東日本今對外公布，3月1日將重啟販售「不記名Suica」和「PASMO」。

    Suica（西瓜卡）是到日本旅遊必備的交通卡之一，可以在搭承鐵道、地鐵、巴士、單軌電車等日本交通工具中使用，可使用地區包括JR東日本的首都圈、仙台和新潟地區路線、埼玉新都市交通、仙台機場鐵道等地。除了在交通上使用外，也包含了電子錢包功能。但因疫情影響造成晶片短缺，一度停售，直到去年9月才又恢復「記名式Suica」的販售。

    JR東日本今表示，公司目前卡片採購計劃已經敲定，且預計能夠繼續供應卡片。因此，不記名Suica及PASMO交通卡，確定將在今年3月1日重啟販售，價格從1000日圓到10000日圓不等（約台幣215-2150元）。

    除了無記名西瓜卡回歸外，JR東日本也宣布，自3月15日起，「Suica」的可用範圍將擴大至長野縣篠之井線、信越本線及大糸線，在交通上有更多的可到區域。

    另外，JR東日本也將在3月6日推出手機應用程式「Welcome Suica Mobile」，讓外國旅客遊日可以更方便。

    JR東日本對外公布，不記名Suica和PASMO將在2025年3月1日全面恢復銷售。（圖擷取自JR東日本官網）

    JR東日本對外公布，不記名Suica和PASMO將在2025年3月1日全面恢復銷售。（圖擷取自JR東日本官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播