普廷曾考慮訪中後順便去北韓？北京一度剉咧等

俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）16日在北京舉行會談前握手含笑對視。（美聯社）

2024/05/19 20:03

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷未如外界猜測趁訪中行結束後順道轉往北韓，讓北京當局如釋重負；但普廷與北韓領導人金正恩的關係日益熱絡，仍令中國國家主席習近平感到憂心。

華爾街日報報導，根據外交官與其他知情官員，甫落幕的普廷訪中行啟程前數日，外交界盛傳普廷打算趁訪中後順路去北韓，此等可能性勢必觸怒北京。

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外交官與官員說，習近平對於他的兩個最重要但也最不穩定的夥伴——普廷與金正恩，日趨麻吉漸感不安；普廷若在訪中後轉赴北韓，還可能加劇西方對中俄朝結為所謂三邊集權軸心的憂慮，讓北京在外交上更加孤立。

所幸普廷最後並未從距離平壤僅約740公里的中國東北城市哈爾濱前往北韓，讓北京大大鬆了一口氣。

金正恩去年9月訪問俄羅斯時，曾盛情邀請普廷訪問北韓，普廷也欣然接受。俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）18日告訴俄國官媒塔斯社（TASS），普廷出訪北韓的安排進展順利，「出訪準備工作正在進行中」，但他未透露確切出訪日期。

目前並不清楚北京是否曾趁普廷訪中時就「順便訪朝」施壓莫斯科，但中方倒是向克宮表明，北京樂於發展中俄雙邊關係，而非俄方稍早提議的中俄朝結盟。

華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）東亞計畫共同主任孫韻說，中國想要避免中俄朝三邊合作此一政治映像，以免被俄朝這兩個不按牌理出牌的夥伴困住。

隨著金正恩尋求減少對長年老大哥中國的依賴，特別是改以公開力挺與提供軍援來拉攏普廷，中俄朝三國間的外交角力日益複雜；北京不但在烏克蘭戰爭中援助俄羅斯，中俄貿易更成為在西方制裁下的俄羅斯的新生命線，遑論中俄在俄軍全面入侵烏克蘭前曾宣示「合作沒有禁區」。

報導中指出，習近平不願普廷在訪中後轉往平壤的原因之一，在於北京的戰略意圖是要避免中國被拉進一個會加深地緣政治劃分的軸心－－特別是在東北亞的地緣政治劃分，即一邊是中俄朝，另一邊是美日韓

中朝關係近年轉淡已非秘密，習近平與金正恩之間的信任度，不及過去的中國領導人與金正恩亡父金正日；相較於在挑戰西方的同時也致力穩定的金正日，金正恩自2011年上台後試射飛彈的次數，遠多於其父金正日與祖父金日成的總和。

此等挑釁之舉讓中國緊張，北京希望能朝鮮半島能繼續充作戰略緩衝，做到這一點需要穩定；而俄朝交往熱絡恐導致莫斯科協助平壤強化其核子能力，令朝鮮半島從穩定轉為動盪。

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