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防中國用於軍事！德國安為由 禁福斯旗下燃氣渦輪部門賣中企

德國政府以國家安全為由，禁止福斯集團旗「曼恩能源方案」（MAN Energy Solutions）把燃氣渦輪機業務出售給「中船重工龍江廣瀚燃氣渦輪機」（GHGT）。（路透檔案照）

德國政府以國家安全為由，禁止福斯集團旗「曼恩能源方案」（MAN Energy Solutions）把燃氣渦輪機業務出售給「中船重工龍江廣瀚燃氣渦輪機」（GHGT）。（路透檔案照）

2024/07/05 01:01

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《路透》、《彭博》報導，德國政府3日以國家安全為由，阻擋福斯集團子公司「曼恩能源方案」（MAN Energy Solutions）把燃氣渦輪機業務出售給中國國企中國船舶集團（CSSC）旗下的「中船重工龍江廣瀚燃氣渦輪機」（GHGT），這是德國政府為了保護敏感技術不被中國濫用，所採取的最新行動。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）證實了這決定，引用德國「外國貿易和支付法案」指出，若認定會對國家安全和公共秩序構成威脅，政府能阻止企業把業務出售給歐盟以外的買家。

哈柏克在記者會上指出：「我們必須依據法律設下限制，原因在於我們希望保護可能對公共安全和秩序造成危害的技術，使其免受資訊洩露或受到與我們的關係並不總是友好國家的影響。」

德國政府還訂了法規，外國企業若購買德國「關鍵技術」和「關鍵基礎設施」公司10％以以上的股權，政府得以政府審查或阻擋交易。

這筆交易原先是在2023年6月宣布，當時上述2家公司均未公布交易價格。

知情人士透露，「中船重工龍江廣瀚燃氣渦輪機」與中國軍方關係密切，除了開發中小型渦輪機，還為中國海軍驅逐艦製造引擎，這是德國政府阻擋這筆交易的主因。

「曼恩能源方案」不認同其渦輪技術可能被中國轉作軍事用途的看法，但強調將尊重德國政府的決定，並將逐步縮減開發新燃氣渦輪機的業務。

哈柏克近日訪問中國，與中國政府代表晤談時曾表示，德國和歐洲對於向中出口的產品可能被轉作軍事用途日益感到擔憂。

中國是德國最重要的貿易夥伴，但德國政府近來呼籲企業減少對中國的依賴，並敦促建立公平的競爭環境。除了德國，歐盟也試圖降低與中國經貿關係的風險。

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