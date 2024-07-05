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創辦成都烏木藝術博物館台商意外亡 親友疑有內情

2024/07/05 00:24

〔中央社〕中國四川成都烏木藝術博物館創辦人台商盧泓傑，今年過年期間返台對親友提及，想將資產轉移回台遭遇困難。今年6月盧泓傑在中國突遇意外且快速火化，在台親友懷疑有內情。

盧泓傑在台友人許先生表示，盧泓傑老家在屏東鵝鑾鼻，娶中國太太後在中國發展已久，並在成都成立以研究烏木文化、挖掘和保護烏木、收藏烏木藝術品的非營利主題博物館。

許先生說，盧泓傑在中國的烏木產業及業務資產價值不菲，本欲交給兒子，但兒子2年前過世。盧泓傑今年返台時曾提到想將資產轉移回台但苦無管道；6月21日就因烏木吊掛意外死亡，3天後快速火化，「疑雲重重」。

盧泓傑的堂侄女屏東縣議員盧玟欣告訴中央社記者，盧泓傑過年期間回來時急尋管道要將藏品帶回台灣，沒有細談原因，僅說中國「滿鴨霸的」，遇到難以言說的困難，曾討論利用展覽方式一試，但來不及做就出了意外。由於盧泓傑很早就往中國發展，里內熟識親戚不多，僅過年時見上一面，不清楚他實際狀況。

成都烏木藝術博物館網頁介紹，盧泓傑曾做過房地產業、蘭草生意，1991年在成都金堂偶然發現第1塊烏木開始，從此與烏木結下了不解之緣，開始「傾家以情」蒐集烏木，現在已有上千件烏木藏品。

盧泓傑在2000年斥資人民幣3000多萬元成立成都烏木藝術博物館，於2011年在都江堰青城大道中興鎮正式對外開放，並掛牌成為成都市科普教育基地。（編輯：楊昭彥）1130705

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