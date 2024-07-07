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罵同學「廢物、延畢的垃圾」 清大生獲判無罪

清大生辱罵同學「廢物、延畢的垃圾」，新竹地院判決無罪。（記者蔡彰盛攝）

清大生辱罵同學「廢物、延畢的垃圾」，新竹地院判決無罪。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/07 22:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立清華大學廖姓學生在校內機車停車場辱罵同學「你就是這麼爛的廢物」、「真的沒用，延畢的垃圾」等語，遭新竹檢方依公然侮辱罪嫌起訴，新竹地院審理認為這是衝突當場短暫言語攻擊，並非反覆、持續出現的恣意謾罵，難認故意貶損他人社會名譽或人格，不構成公然侮辱，諭知廖男無罪。

檢方起訴指控，廖男與陳男均為國立清華大學學生，雙方因細故發生口角爭執，111年10月21日10點多在工程一館後方機車停車場，廖男對陳男辱罵：「你怎麼這麼廢，跟個垃圾一樣」、「真是可悲，延畢的垃圾」、「你單純只是爛到沒辦法準時畢業」、「你這種人怎麼還可以活在這個世界上」、「你這種人品難怪畢不了業」、「你沒有必要被人尊重」、「你這種垃圾就應該趕快回去讀書」、「你真的很可憐，沒用的垃圾，真的很沒用」、「你能力就這麼爛，你能力就爛成這樣」、「你很爛，你本身很爛，你事實很爛我也可以評論，阿你就是個廢物阿，我可就可以評論你啊，你他媽就是爛阿」、「你就認清事實好不好，你就是這麼爛的廢物」、「真的沒用，延畢的垃圾」等語，檢方依公然侮辱罪嫌起訴廖男。

廖男矢口否認犯行，辯稱先前跟陳男就有過紛爭，本案案發當天，他是因為私事碎念，陳男以為在罵他，二人就爭吵，後來他情緒上來才會講這些話。

法官調查，二人當天確實爭執不休，彼此間均有口出惡言而互罵情形，如陳男稱：像是你一樣做專題被別人「靠杯」自己都不檢討；所以你不會尊重別人，沒有公德心，也不會合作；比國小生還不會合作，比一個國小生還沒有公德心，你這個遠不如國小生的人！

因此廖男於爭吵中脫口而出惡言，雖粗俗不得體，然僅為衝突當場短暫言語攻擊，並非反覆、持續出現的恣意謾罵，根據憲法法庭判決意旨，難認係故意貶損他人社會名譽或人格，不構成公然侮辱罪。

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