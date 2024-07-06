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父親為白色恐怖受害者！新科院士柯志明童年感人信件曝光

中研院社會學研究所特聘研究員柯志明，是白色恐怖受害者柯旗化的兒子。（記者廖振輝攝）

中研院社會學研究所特聘研究員柯志明，是白色恐怖受害者柯旗化的兒子。（記者廖振輝攝）

2024/07/06 05:53

首次上稿 7-5 22:04
更新時間 7-6 05:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中研院院士會議4日公布新科院士暨名譽院士名單，其中人文社會組的柯志明教授，是白色恐怖受害者柯旗化的兒子。雄中校長在臉書分享，柯志明小一、考上雄中時寫給父親的信，對柯志明成長歷程，深受父親遭遇白色恐怖迫害的影響感到心痛。信件曝光後，感動不少網友。

雄中校長莊福泰在臉書發文表示，一位學長在群組中提到，柯旗化老師老年時需要身心科醫師的協助，而他正是柯老師的醫師，對柯老師當年白色恐怖的遭遇感受很深。然而，今天就得知他的大兒子柯志明教授，當選中央研究院院士的消息。

莊福泰指出，柯志明的成長過程中，父親柯旗化在白色恐怖時期飽受政治迫害，多次入獄，這對小孩的成長是有很深的陰影。照片中可見，從他小學一年級時寫給父親的信件，可以窺見他對父親的思念與愛，尤其是最後一句「爸爸，我愛你，你快點回來。」承載著一個孩子對父親深深的思念和期盼。

另外，柯旗化在獄中也時刻牽掛著兒子的成長。當柯志明考上雄中時，柯旗化在獄中寫給兒子的信中，字裡行間透露著對兒子的驕傲與期望。儘管身處困境，他仍希望兒子能夠好好學習，成為一個有用的人。值得注意的是，由於寫信的時間和柯志明就讀雄中的時間相差一年，若非時間誤植，就是兒子上雄中的訊息，他延誤了一年才知道。

柯志明在小一寫給父親的信。（圖擷取自莊福泰臉書）

柯志明在小一寫給父親的信。（圖擷取自莊福泰臉書）

柯旗化得知兒子考上雄中後，寫給兒子的信。（圖擷取自莊福泰臉書）

柯旗化得知兒子考上雄中後，寫給兒子的信。（圖擷取自莊福泰臉書）

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