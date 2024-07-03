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想發俄烏戰爭財？金正恩視察兵工廠喊「生產現代化」

北韓領導人金正恩2日帶領勞動黨幹部前往兵工廠視察，推廣生產現代化成果。（法新社）

北韓領導人金正恩2日帶領勞動黨幹部前往兵工廠視察，推廣生產現代化成果。（法新社）

2024/07/03 09:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒證實，領導人金正恩2日在勞動黨「第八屆中央委員會第十次全體會議」結束後，隨即帶領黨幹部前往兵工廠視察，要求推廣生產現代化成果。專家解讀，金正恩此舉意在把握俄烏戰爭「商機」，大發戰爭財。

《韓聯社》報導，金正恩2日前往軍工企業視察自動化生產線，指示有關部門在所有經濟領域實現「生產程序現代化」。他並要求，不斷提升生產指揮的資訊化水準，並在各經濟領域分享成果和經驗。當天他還走訪了機械廠和醫療器械工廠。

北韓勞動黨八屆十中全會在金正恩的主持下於上月28日開幕，為期4天，總結了上半年的工作情況。金正恩在會上發表積極評價，稱北韓經濟呈現回升態勢。據《韓聯社》分析，他在會議結束後隨即前往兵工廠，是為了鼓勵勞動黨幹部把軍工領域的生產成果，向其他經濟領域延伸。

北韓近月加速推動軍工產業發展。專家分析認為，平壤此舉不僅是為了增強自身的防衛能力，還意在從俄烏戰爭中尋求「商機」。金正恩今年5月也曾多次視察軍工企業。

美國、南韓均指控北韓向俄羅斯移交武器，用於對付烏克蘭。北韓與俄羅斯雙雙否認這類指控，但去年曾矢言深化兩國軍事關係。

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