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印度踩踏慘案 男哀痛「母親、妻子、女兒」全死了

印度北方邦哈特拉斯縣（Hathras）2日發生一場印度宗教集會發生大規模踩踏傷亡事件。（美聯社）

印度北方邦哈特拉斯縣（Hathras）2日發生一場印度宗教集會發生大規模踩踏傷亡事件。（美聯社）

2024/07/03 15:19

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦哈特拉斯縣（Hathras）2日發生一場印度宗教集會發生大規模踩踏事件，印媒援引當地官員稱造成至少有121人死亡、28人受傷。1名男子悲傷表示，他因為踩踏事故失去了母妻、妻子和16歲女兒，現在仍在尋找母親遺體。

綜合外媒報導，維諾德（Vinod）向《亞洲國際新聞》透露，他因為有事前往他處，起初不知道家人參加哈特拉斯縣宗教共修（Satsang）活動，直至有人告知發生踩踏意外後緊急趕往現場後，發現母親、妻子、16歲女兒皆不幸遇難，「我甚至找不到老母親的遺體」，接著哀痛地說「我什麼都沒有，一切都沒了」。

卡姆拉（Kamla）說，她參加共修已有20年，這次帶著16歲女兒一起參加活動，孰料當日下午2時許發生踩踏意外，她跟女兒原本僅受輕傷，「她（女兒）一開始沒事，但到醫院就昏迷不醒，後來醫生宣告死亡。」另一名男子帕爾（Kunwar Pal）坦言，他年僅3歲半的姪子因推擠過世，孩子的媽媽仍下落不明。

報導提及，北方邦首席部長阿迪亞納斯 （Yogi Adityanath）已下令徹查這起事故，政府宣布將向死者親屬提供20萬盧比賠償金；與此同時，印度總統莫迪也對亡者表達哀悼，並祝傷者早日康復。

據悉，領導集會宗教傳教士博萊巴巴（Bhole Baba）曾在北方邦警察局工作，辭職後開始佈道，自稱「神人」（godman），在印度北部吸引大批追隨者，事件爆發後行蹤不明。

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