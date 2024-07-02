印度宗教活動釀「踩踏事故」至少27死 死者多為女性還有3幼童
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕位在印度北方邦的哈特拉斯（Hathras），今（2）日在一場結合瑜伽的宗教活動中發生嚴重的踩踏事故，造成至少27人死亡，其中有3人還是幼童，至於成年死者多為女性，預料傷亡數恐再攀升。
綜合外媒報導，哈特拉斯當地今日進行一場名為「薩特桑」（Satsang）的宗教活動，許多民眾前往活動現場進行祈禱，然而期間發生踩踏事故，造成至少27人當場死亡。根據當地醫院表示，他們目前已收到死者屍體，其中有25具為女性，一些傷者也被送往醫院。
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院方直言，目前他們僅得知是一場宗教活動發生踩踏事故，但也不知道更多詳細情形。另據報導指出，目前當地官員已成立委員會，正在調查此事；當地媒體則表示，現場傷者眾多，死亡人數恐怕還會持續攀升。
UP के हाथरस के रतिभानपुर में सत्संग के समापन के दौरान भगदड़ मचने के बाद लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल.— Parveen Kumar ???????? （@Pinughanghas107） July 2, 2024
सूचना पर पहुंची पुलिस व प्रशासन ने सैकड़ों गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती, सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव फुलराई की घटना.#Hathras pic.twitter.com/pYyrgwp8Eu
???? Sensitive Visual ????— WithPilotSaab （@WithPilotSaab） July 2, 2024
उत्तर प्रदेश के हाथरस से दुखद खबर !
सिकंदराराऊ में चल रहे भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई जिससे 27 लोगों के मरने की खबर है!
मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं!!#UttarPradesh #HathRas #PMModi #Women pic.twitter.com/c7RHI38sxf