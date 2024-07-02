為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

印度宗教活動釀「踩踏事故」至少27死 死者多為女性還有3幼童

在印度北方邦的哈特拉斯（Hathras），今（2）日發生一起重大踩踏事故，造成至少27人死亡。（圖擷取自@WithPilotSaab 社群平台「X」，本報後製）

在印度北方邦的哈特拉斯（Hathras），今（2）日發生一起重大踩踏事故，造成至少27人死亡。（圖擷取自@WithPilotSaab 社群平台「X」，本報後製）

2024/07/02 20:08

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在印度北方邦的哈特拉斯（Hathras），今（2）日在一場結合瑜伽的宗教活動中發生嚴重的踩踏事故，造成至少27人死亡，其中有3人還是幼童，至於成年死者多為女性，預料傷亡數恐再攀升。

綜合外媒報導，哈特拉斯當地今日進行一場名為「薩特桑」（Satsang）的宗教活動，許多民眾前往活動現場進行祈禱，然而期間發生踩踏事故，造成至少27人當場死亡。根據當地醫院表示，他們目前已收到死者屍體，其中有25具為女性，一些傷者也被送往醫院。

院方直言，目前他們僅得知是一場宗教活動發生踩踏事故，但也不知道更多詳細情形。另據報導指出，目前當地官員已成立委員會，正在調查此事；當地媒體則表示，現場傷者眾多，死亡人數恐怕還會持續攀升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
躲雨爆推擠！印度大學演唱會爆踩踏意外 4死逾60傷
2023/11/26 11:08

躲雨爆推擠！印度大學演唱會爆踩踏意外 4死逾60傷
奈及利亞通膨30年新高！民眾為爭110元禮金爆踩踏 至少7死
2024/03/25 21:14

奈及利亞通膨30年新高！民眾為爭110元禮金爆踩踏 至少7死

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
薩爾瓦多足球賽發生人群踩踏 釀9死2命危數十傷
2023/05/21 12:10

薩爾瓦多足球賽發生人群踩踏 釀9死2命危數十傷
伊斯蘭朝覲死亡人數破千 過半數來自埃及
2024/06/23 21:20

伊斯蘭朝覲死亡人數破千 過半數來自埃及

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
剛果青年失業率42％ 募兵爆推擠踩踏釀31死、140傷
2023/11/22 11:10

剛果青年失業率42％ 募兵爆推擠踩踏釀31死、140傷
梨泰院踩踏釀159死 韓國會今通過法案授權重新調查
2024/05/02 14:55

梨泰院踩踏釀159死 韓國會今通過法案授權重新調查
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播