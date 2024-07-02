我們不同意！布林肯：中國想主導國際體系 美國將積極競爭

布林肯指出，中國想在軍事、經濟、外交等領域主導國際社會，美國不會同意，將積極競爭。（法新社）

2024/07/02 18:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯1日在華府智庫「布魯金斯學會」發表談話指出，中國對世界的願景與美國和其他許多國家不同，美國不會同意中國主導世界軍事、經濟和外交，將積極競爭。他也提到，中國正在助長歐洲自冷戰結束以來最大的安全威脅，包括支持俄羅斯國防工業，使俄國得以維繫對烏克蘭的戰爭，這已促使歐洲和亞洲國家明白，彼此遭遇的挑戰息息相關。

布林肯在題為「美國外交政策對話」的活動中指出，中國的目標很明確，就是希望在未來幾十年裡，成為國際體系中軍事、經濟、外交層面的主導和領先國家，中國對世界的願景與美國和其他許多國家不同，「我們不同意，我們將非常積極地競爭，以確保未來能由我們來塑造」。

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他進一步提到，中國和俄國的關係對歐洲產生深遠的影響，北京實際上暗中支持俄國國防工業，不是直接提供武器，而是提供維持對烏戰爭所需的資源，例如，俄國進口的機床有7成來自中國，微電子產品更有9成大來自中國，導致俄國即使在全球制裁和出口管制下，仍可大規模生產坦克、彈藥和飛彈。

換言之，中國正在助長歐洲自冷戰結束以來最大的安全威脅，這促使歐洲夥伴意識到亞洲面臨的挑戰與自身相關，而亞洲夥伴也明白歐洲的挑戰與自己有關。因此，北大西洋公約組織（NATO）去年和日本首相岸田文雄就烏俄戰爭發表聯合聲明時就直言，「今天發生在歐洲的事情，明天就可能發生在亞洲」，放任任何一個地方的侵略行徑，就會引發其他不同地方的侵略行動，不僅是中俄，還有俄國與北韓、伊朗的關係皆是如此。

美國政策中有一個經過深思熟慮的部分，即打破歐洲和亞洲夥伴之間的隔閡，甚至更廣泛地與各國和夥伴展開合作，創建一個目的相同、極為強大的聯盟，能夠根據不同的挑戰，組成不同規模、形式的聯盟，應對各國面臨的問題。例如，本月9至11日在華府舉行的北約峰會，即邀請日本、南韓、澳洲和紐西蘭等國參加。布林肯表示，北約正在採取行動，確保在需要且重要的地方建立正當的防禦。

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