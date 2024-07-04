中共加強僑民控制 要求留美菁英忠黨協助大外宣

中共黨旗與民眾剪影。（美聯社）

2024/07/04 00:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國《金融時報》3日報導，中國政府尋求擴大控制海外僑民，要求在美國生活、工作的年輕專業人才，必須拿出效忠黨的表現，即使因此令他們違反美國法律和移民規範也在所不惜。

報導指出，北京正愈加對這類出國前就加入中國共產黨的學生、年輕專業人才提出這類要求。根據金融時報訪問10名中共黨員和取得的文件，這些忠黨表現要求包括參加網路研討會，會中會指導他們向美國同儕宣揚中國形象，以及支付黨費、研讀中國當局提供的政治資料、定期接受中共官員檢視確保其持續效忠。

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中共中央委員會2019年發布的命令，要求在海外求學黨員至少每半年與黨的組織「聯絡」一次；次年中共青年團開始要求7400多萬名14到28青年黨員，在海外唸書期間「定期報告個人情況」。這項行動到了更近期開始動員海外黨員為黨做好形象。

有受訪的學生黨員說，為了維持黨員身份和日後工作資產，他們會依照指示公開「說好中國故事」；在美工作者也會隱瞞黨員身份，5名25到35歲、在加州、紐約一流科技公司工作的中國公民就說，今年應徵工作時否認是中共黨員，但這5人其實全都在大學或者先前在中國期間就已入黨。

根據估計，目前有至少1萬名中共黨員在美國求學或工作，雖然在所有定居美國的540萬中國僑民中僅占一小部份，但這些人當中許多都是在一流大學、科技和財經產業企業的高階角色。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應這份報導，表示「中國向來相信，強化以及促進人民與人民、以及文化交流，可為雙邊關係成長帶來更多能量」。

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