峇里島102名台籍客涉詐被捕 台印合作11通緝犯今晚抵台歸案

印尼峇里島移民局6月27日在一棟別墅逮捕103名涉嫌網路犯罪外國人，經調查後發現102人為台灣籍、1人為香港籍，將全數遭到驅逐出境，4日晚間9點15分11名在台遭通緝的犯嫌由刑事局自雅加達押解回台。（記者姚介修攝）

2024/07/04 22:04

〔記者邱俊福／台北報導〕印尼峇里島移民局日前在一棟別墅逮捕103名涉嫌網路犯罪的嫌疑人，經清查102人為台籍，另1人為香港籍。刑事局國際科迅速啟動跨境合作機制，經過濾清查發現當中有11名我國通緝犯，在台、印合作下，今晚遣返歸案。

刑事局表示，我駐印尼代表處接獲印尼移民總局通報，上月26日在峇里島查獲多名台籍民眾，涉嫌在當地從事與入境許可目的不符活動，疑似詐騙馬來西亞華人。駐印尼代表處立即拜會印尼移民總局研商台印合作事宜，在尊重印尼司法主權前提下，由我方派員赴印尼遣返我國通緝犯及交換犯罪情資，但不在印尼境內蒐證及詢問犯嫌。

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隨後，經過濾清查發現，102名台籍人士中，有11名為我國通緝犯，駐印尼聯絡官持續積極協商，印尼官方同意由刑事局國際科派員赴印尼押解台籍通緝犯返台。

今晚9時21分許，國際科幹員押返這11名通緝犯抵達桃園國際機場，因多數是遭台中地檢署通緝，經協調，警方於機場進行人別訊問後，先移送台中地檢署偵訊，了解相關詐欺案情，隨後分送各地檢署歸案。

刑事局表示，基於打擊犯罪無國界之決心，將強化查緝我國外逃通緝犯在境外從事犯罪作為，與各國執法機關建立情報共享及聯防機制，並呼籲國人赴海外工作應謹慎評估，切勿心存僥倖，如有從事非法行為恐遭當地國及本國雙重追訴，得不償失。

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刑事局國際科遣返11名通緝犯。（記者姚介修攝）

刑事局國際科遣返11名通緝犯。（記者姚介修攝）

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