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7/4 威力彩頭獎摃龜！今彩539開1注獎落台北

今晚開獎的第113000054期威力彩頭獎摃龜；第113000160期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000054期威力彩頭獎摃龜；第113000160期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2024/07/04 22:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月4日）開獎的第113000054期威力彩頭獎摃龜；第113000160期今彩539頭獎開出1注，由台北市中正區南昌路一段59巷2號1樓「黃金萬兩彩券行」開出。

第113000054期威力彩中獎號碼為「第一區：21、23、24、25、30、38。第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共1注中獎，每注可得15萬元；肆獎共29注中獎，每注可得2萬元；伍獎共193注中獎，每注可得4000元；陸獎共1255注中獎，每注可得800元；柒獎共2266注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3065注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8721注中獎，每注可得100元；普獎共3萬660注中獎，每注可得100元。

第113000160期今彩539中獎號碼為「09、12、15、26、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共139注中獎，每注可得2萬元；參獎共5967注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5128注中獎，每注可得50元。

第113000160期39樂合彩中獎號碼為「09、12、15、26、33」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共140注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6299注中獎，每注可得1125元。

第113000160期3星彩中獎號碼為「356」，壹獎共102注中獎，每注可得5000元。

第113000160期4星彩中獎號碼為「9405」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

威力彩、今彩539中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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