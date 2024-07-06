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台中男大生性侵3男童 法官：無從憫恕判囚9年半

台中地院認為這名男大生的行為，沒有情堪憫恕之處，判處9年6月徒刑。（記者張瑞楨攝）

台中地院認為這名男大生的行為，沒有情堪憫恕之處，判處9年6月徒刑。（記者張瑞楨攝）

2024/07/06 16:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一位男性大學生從2019年起，對3名補習班男學童脫褲性交，還把手機放廁所，偷拍3名男學童如廁畫面，2023年其中一位學童的表弟，突然打開補習班教室的門，驚見表哥全身赤裸，轉告母親而全案曝光。這位大學生坦承犯行，想調解但沒有與被害人及家屬和解，法官認為沒有情堪憫恕之處，且犯行高達16次，時間橫跨約4年，依對未滿14歲少年強制性交等罪名判刑9年6月。

判決書指出，這位大學生於2019年至2023年間，對3名補習班學童，於補習班教室內或樓梯等處，脫下男學童，徒手撫摸並以口含住學童生殖器等強制性交行為，並持手機竊錄、拍攝學童的下體等身體隱私部位，或是把手機置放廁所水箱上方，拍攝學童如廁等非公開活動及性影像畫面。

其中一次，一位學童的表弟，突然打開教室門，驚見全身赤裸的表哥，受驚嚇而跑離，大學生情急之下，急追向並抓住表弟肩膀，表弟脫身離開補習班之際，告知母親等長輩，報請警方偵辦。

台中地方法院審理時，大學生坦承犯行，法官認為，他觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」第36條第3項規定，違反本人意願，使兒童或少年被拍攝性相關影像，可處7年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，以及對未滿14歲少年犯強制性交罪，可處7年以下徒刑。

法官認為，這位大學生自白犯罪並深刻反省，沒有把照片錄影散發出去，但他犯行從2019年橫跨至2023年，犯罪期間不短，雖有意調解，但沒有與被害人與家屬和解。法官認為他沒有任何足以同情之處，罔顧兒童人格的健全發展及心靈感受，危害社會善良風俗，主觀惡性與犯罪情節都甚為可議，衡量他在學校社團兼職老師、須自己打工賺錢等生活經濟狀況，依「以違反本人意願之方法，使兒童被拍攝、製造性影像罪」，以及對未滿14歲少年（兒童）犯強制性交罪，判刑9年6月，可上訴。

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