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悲慘人生！女遭生父性侵 婚後更地獄：被丈夫毆打、公公抓胸

女子被丈夫當傭人，還不毆打，遭婆婆辱罵，還被公公性騷，訴離獲准。示意圖。（資料照）

女子被丈夫當傭人，還不毆打，遭婆婆辱罵，還被公公性騷，訴離獲准。示意圖。（資料照）

2024/07/06 16:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕一名嫁到台中的女子控訴婚前遭生父性侵，原以為結婚後人生可有所不同，卻遭先生A男毆打，還要她回先生的嘉義老家照顧公婆，女子又遭公公摸胸性騷，被婆婆辱罵扯髮。她不堪如地獄般生活，向法院請求離婚，嘉義地方法院日前判決，准予女子和先生離婚。

女子控訴，曾遭生父性侵數年，後來生父遭司法制裁入獄。2006年3月與A男結婚，育有1男1女，原以為不幸的人生會有所不同，婚後卻開啟第二悲慘人生。

女子控訴，婚後隨A男到台中居住，卻常被毆打，後來也不讓她在台中同住，要求她到嘉義老家照顧公婆，當時念及剛出生的孩子，雖然不願，也只能順從，而A男很少回嘉義，也不願她帶子女去台中，兩人形同陌生人。

女子說，住在公婆家，卻常遭公公性騷，有次騎機車載公公，公公卻從後方抓住她的胸部不放；她也常被婆婆辱罵，甚至最後把她和子女趕到倉庫，過著生不如死的生活。

女子控訴，A男早已無維持婚姻意願，只是將自己當免費傭人，棄置在老家照顧公婆，然而公婆長年施以虐待，因無法忍受，請求判准離婚。

法院審理時，A男不同意離婚，若要離婚，要將之前的付出返還再離婚；A男指稱，女子生活習慣不佳，洗衣服洗不乾淨，環境弄得很糟，因此要求她搬回嘉義。

法院審理時，兩人已17歲的長子證稱，父親將母親當小弟一樣使喚，罵髒話羞辱母親，兩人沒有感情存在，也曾看到父親對母親施以言語暴力。長子說，打離婚官司之前，母親找到律師，隔天奶奶就拉母親頭髮，後來父親與母親談不攏，還拿球棒把門打破。

長子證稱，奶奶會打母親，爺爺對母親性騷擾，他曾目睹爺爺說要幫長「皮蛇」的母親抹藥，母親說好，爺爺卻越擦越往「那邊」去。

法官認為，長子已具有正常事理辨識能力，證稱堪以採信，考量A男及其父母對女子種種不當對待，足以妨害兩造婚姻基礎，且兩人分居已久，難以破鏡重圓，判准離婚。

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