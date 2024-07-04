8旬癌翁性侵外籍看護 竟掰她硬拉上床

竹縣八旬癌翁性侵外籍看護，竟掰她硬拉上床強要。（情境照）

2024/07/04 09:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣8旬陳姓老翁垂涎家中外籍看護，竟強行拉到房內性侵，且事後竟謊稱是對方硬拉他到床上的，新竹地院認為他讓離鄉背井的弱勢女子身心受重創，雖高齡罹癌也無法同情，依強制性交罪判刑3年2月。

新竹縣陳男因哥哥生病需人照顧，乃於前年7月由外籍移工阿香（化名）負責照顧。前年8月陳男突然獸性大發，不顧阿香反抗，強拉到房間內性侵得逞，當時阿香因為極力反抗，雙手與腿部都有傷痕，事後阿香立即報警偵辦。

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法官認為，年近80歲的陳男已屬高齡，患有癌症，也領有身心障礙證明，明知阿香來台謀生，飄洋過海客居異鄉，在文化與語言隔閡的環境，所能獲得的支援有限，無法任意選擇、更換工作條件，明顯居於社會弱勢地位，陳男卻僅因滿足個人性慾，不顧被害人拒絕與反抗，罔顧其意願與感受，即強行性侵得逞，讓離鄉背井到台灣工作的被害人心靈受重創。

可惡的是，陳男在警訊與檢方偵訊時，均矢口否認犯行，還說是阿香硬拉他到床上的，直到地院審理時才坦承犯行，然因被害人已經回國，陳男迄今尚未賠償任何損失或獲得對方原諒，最後依強制性交罪判刑3年2月。

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